Voda v kleti; danes brez elektrike

20.5.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.28 uri je na Novomeški cesti v Šentjerneju zaradi počenega ventila na vodovodni cevi v kurilnici voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše v velikosti 100 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Šentjernej so izčrpali vodo in pomagali očistiti prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2;

- od 8:30 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČ VRH;

- od 11:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA, na izvodu Štefanič Istok.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Gaberje izvod Gaberje med 8.30 in 10.30 uro.

M. K.