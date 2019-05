Pred 110. leti so v Metliki ustanovili prvo Vinarsko zadrugo

20.5.2019 | 12:20

Tatjana Malešič je predstavila bogato zgodovino zadružništva v Metliki.

Metlika - Da so na metliškem koncu že zelo zgodaj prepoznali priložnosti, ki jih prinaša zadružništvo, dokazuje tudi to, da so že 14. novembra 1909 ustanovili prvo Vinarsko zadrugo v Metliki. To je bil za tiste čas nenavadno velik miselni korak. Tako je dejala direktorica Kmetijske zadruge (KZ) Metlika Tatjana Malešič, ko je na včerajšnji slavnostni akademiji ob jubileju vinarske zadruge predstavila bogato zgodovino zadružništva v Metliki.

KZ Metlika, ki velja za naslednico Vinarske zadruge, je danes največja in ena najbolj uspešnih slovenskih zadrug. V njej je zaposlenih 237 delavcev in povezuje 100 članov, načrtujejo pa, da bodo letos ustvarili 62,4 milijona evrov prihodkov. Kot je na slovesnosti dejal Ivan Kure, dolgoletni direktor KZ Metlika, sedaj pa predsednik upravnega odbora, se je zadružništvo v Metliki pravzaprav začelo pred 145 leti, ko je bila v mestu ustanovljena Prva dolenjska hranilnica in posojilnica, ki je pomagala kmetom.

Sicer pa so prisotne pozdravili in spregovorili o pomenu kmetijstva in zadružništva še nova kraljica metliške črnine Patricia Blažič, metliški župan Darko Zevnik, predsednik KGZ Slovenije Cvetko Zupančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk ter državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša. Slednja je poudarila, da kmetijstvo ni zgolj obdelovanje zemlje, ampak je potrebno združiti različne dejavnosti, zato je naslov naše kmetijske resolucije za obdobje od 2020 do 2027 Hrana, naravni viri in podeželje.

Enolog v zadružni Vinski kleti Jure Štalcar je predstavil vino šardone prestige, ki je prvo belo vino v zadružni prestižni liniji, medtem ko je med rdečimi že modra frankinja. Akademijo je z ubranim petjem popestril oktet Vitis.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

