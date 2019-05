Danes je svetovni dan čebel

20.5.2019 | 08:45

Svetovni dan čebel letos obeležujemo drugič. (Foto: R. N.)

Ljubljana - Danes obeležujemo drugi svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra leta 2017, in je plod sodelovanja med Čebelarsko zvezo Slovenije kot pobudnico in Republiko Slovenijo. Namenjen je osveščanju o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo.

Od opraševanja je namreč odvisna vsaka tretja žlica hrane, čebelji pridelki in izdelki so bogat vir hranil, čebele povečujejo kmetijsko pridelavo, ohranjajo biotsko raznovrstnost in so pomemben vir prihodka za kmete. Slovenski čebelarji ob tem opozarjajo, da so čebele so vse bolj ogrožene in da brez pomoči človeka niso sposobne preživeti.

V počastitev čebel bo potekalo več prireditev. Nacionalna obeležitev letošnjega, sicer že 17. čebelarski praznik Slovenije in hkrati drugega praznovanja svetovnega dne čebel je bila v soboto pri Gradu na Ravnah na Koroškem. V Državnem zboru pa danes pripravljajo okroglo mizo na temo čebel, na kateri bodo sodelovali predstavniki Čebelarske zveze Slovenije, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša, predstavniki društva Urbani čebelar, predsednica švicarskega Nacionalnega sveta Marina Carobbio Gusceti in s čebelarstvom povezan švicarski umetnik Marcus Imhoof, gostil pa jo bo predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan.

Osrednja slovesnost na mednarodni ravni pa bo v organizaciji slovenskega kmetijskega ministrstva in organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu, kjer bosta ministrica dr. Aleksandra Pivec in generalni direktor FAO Jose Graziano da Silva nagovorila udeležence okrogle mize o krepitvi ozaveščenosti o vlogi čebel in opraševalcev v kmetijstvu in proizvodnji hrane. Na njej bodo sodelovali strokovnjaki in predstavniki različnih organizacij s področja čebelarstva.

Letošnja rdeča nit praznovanja je opolnomočenje žensk skozi čebelarstvo, zato se bo ministrica ob robu dogodka srečala s predstavnicami Mednarodne zveze poslovnih in profesionalnih žensk.

Ob robu dogodka na FAO v Rimu pa želi Slovenija pomen sporočila svetovnega dneva čebel ponesti tudi Svetemu sedežu in papežu podariti slovenski čebelnjak.

M. Ž.