Srečanje Slovenskih vasi

20.5.2019 | 10:10

Rajka Križanac v imenu gostiteljev izroča knjigo Ivana Bogovčiča Vas s tremi imeni predstavnikoma Slovenske vasi pri Šentrupertu in Kočevju Lojzetu Gregorčiču in Tonetu Fabjanu. (Foto: M. L.)

Bogdan Palovšnik, Rajka Križanac, Ivan Bogovčič, Lojze Gregorčič in Tone Fabjan (z leve) (Foto: M. L.)

Učenci Osnovne šole Velika Dolina so z nastopom popestrili dogodek. (Foto: M. L.)

Slovenska vas - V Slovenski vasi (v občini Brežice) so v soboto organizirali srečanje Slovenskih vasi. Tradicionalnega druženja so se udeležile tri, poleg organizatorice še Slovenska vas pri Šentrupertu in Slovenska vas pri Kočevju. Srečanje je organizirala Slovenska vas v sodelovanju s krajevno skupnostjo Jesenice na Dolenjskem in občino Brežice.

Zbrane sta v imenu tokratne gostiteljice pozdravila Bogdan Palovšnik in Rajka Križanac, k besedi so povabili tudi Toneta Fabjana iz kočevske Slovenske vasi, ki je bil pobudnik za zdaj že tradicionalna srečanja, in Lojzeta Gregorčiča iz Slovenske vasi pri Šentrupertu.

Z nastopom so dogodek popestrili učenci osnovne šole Velika Dolina.

Pred popoldanskim zaključkom druženja so udeleženci srečanja obiskali Posavski muzej Brežice in si ogledali območje brežiške hidroelektrarne.

Gostitelji so poskrbeli tudi za presenečenje, saj so predstavili knjigo domačina Ivana Bogovčiča o Slovenski vasi z naslovom Vas s tremi imeni, ki je izšla nedavno.

M. L.

Galerija