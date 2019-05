Štirje poškodovani v nesreči, povzročitelj huje

Poročali smo že, da se je včeraj dopoldne na cesti Novo mesto - Metlika v Gornji Težki Vodi zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeleženi trije vozniki avtomobilov. Iz Policijske uprave Novo mesto so danes sporočili, da je nesrečo povzročil 62-letni voznik Kie, ki je peljal iz smeri Metlike proti Novem mestu. V Dolnji Težki Vodi je zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je z vozilom najprej oplazil avtomobil 42-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri in trčil še v avtomobil 58-letnega voznika. V nesreči se je huje poškodoval povzročitelj, lažje poškodbe pa so utrpeli tudi potnica v vozilu povzročitelja, 42-letni voznik in potnica v vozilu 58-letnega voznika.

Pijana in brez veljavne vozniške

Policisti PP Metlika so v soboto zvečer v Rosalnicah ustavili voznika avtomobila Audi A6. Med postopkom so ugotovili, da 18-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,58 miligramov alkohola.

V noči na nedeljo pa so sevniški policisti zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 18-letnemu vozniku avtomobila Renault clio. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligramov alkohola. Avtomobila so kršiteljema zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vrstili so se vlomi in tatvine

V Črmošnjicah pri Stopičah je med četrtkom in petkom nekdo vlomil več počitniških hiš. Po prvih ugotovitvah je iz enega objekta odnesel električni vodnik. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Vratnem na območju Šentjerneja je v petek dopoldne nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit ter lastnike oškodoval za okoli 5000 evrov.

Med četrkom in petkom je v Šentjoštu neznanec vlomil v zidanico ter odnesel suhomesnate izdelke in okoli 50 litrov vina. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V Gabrju je med četrkom in petkom nekdo vlomil v lesen pomožen objekt ter si prisvojil agregat in akumulator. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

V bližini Hriba pri Orehku je v petek nekdo vlomil v brunarico. Odnesel je živila in posodo z gorivom.

S Koštialove ulice v Novem mestu je v noči na nedeljo nekdo odpeljal avtomobilsko prikolico, na kateri so bila naložena drva. Lastnik je oškodovan za 450 evrov.

V okolici Dolenjskih Toplic je neznanec vlomil v prostore gasilskega doma ter odnesel motorno žago in nekaj kosov gasilske opreme. Škode je za okoli 2500 evrov.

V Premagovcih na območju Krškega je med minulim torkom in soboto nekdo vlomil v starejšo nenaseljeno in odnesel več kosov opreme in pohištva. Lastnika je oškodovan za okoli 500 evrov.

V Gradacu je v noči na nedeljo neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Izmaknil je ročno svetilko in povzročil za okoli 450 evrov škode.

Skriti na podvozjih vlakov in med tovorom skušali priti v Slovenijo

Policisti PMP Dobova so med petkom in današnjim dnem pri kontroli treh tovornih vlakov našli tri državljane Pakistana, tri državljane Afganistana, državljana Maroka in državljana Alžirije, ki so se skriti na podvozjih vagonov skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V soboto je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila iz Severne Makedonije. Policisti so med pregledom tovornega dela našli štiri državljane Makedonije, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Po zaključenih postopkih so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

