Začenja se 42. Dolenjski knjižni sejem

20.5.2019 | 15:00

Utrinek z lanskoletnega 41. Dolenjskega knjižnega sejma (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli 42. Dolenjski knjižni sejem, ki bo potekal do petka. Na sejmu, ki ga prirejajo Kulturno umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirana Jarca in novomeška knjigarna Mladinske knjige, bodo predstavili slovensko letno knjižno bero, priredili pogovore in srečanje najmlajših literatov.

Predsednik Kulturno umetniškega društva Krka Mitja Pelko je za STA dejal, da bodo na sejmu v prostorih Krkine upravne stavbe predstavili več kot 1800 knjig oziroma glavnino od lanskega do letošnjega sejma izdanih knjig večine slovenskih založb. Na letošnjem knjižnem sejmu želijo sicer izpostaviti tudi pomen branja in znanja.

Gosta današnjega slavnostnega odprtja bosta pisatelj Tadej Golob in pisatelj, pesnik, scenarist ter dramatik Feri Lainšček, pogovor pa bo tekel o literaturi in ekranizaciji knjižnih predlog.

Jutri zvečer bodo ob 19. uri pripravili pogovor S poezijo od Novega mesta do Karlovca s hrvaškim oziroma karlovškim pesnikom Željkom Mavretićem in hrvaško, v Novem mestu živečo pesnico Jadranko Matić Zupančič. V četrtek opoldne bodo sledile knjižne POPslastice s novomeškim piscem in režiserjem Nejcem Gazvodo, v četrtek ob 17. uri pa bodo pripravili še območno srečanje najmlajših literatov V majhnem plašču besed za učence dolenjskih osnovnih šol z ilustratorko in pisateljico Jelka Godec Schmidt.

Sejem lahko obiščete vsak dan med 7. in 19. uro ter v petek do 16. ure.

M. Ž.