Zasedbi Ice on Fire nagrada Rockvizionar

20.5.2019 | 13:45

Ice on fire (Foto: Nika Rožanc)

Nova Gorica - Dolenjska rock zasedba Ice on Fire je najboljša rokovska skupina festivala Vizije, s čimer si je prislužila nagrado Rockvizionar. S podelitvijo nagrad Vizionarji se je včeraj v Novi Gorici namreč zaključil festival mladinske kulture Vizije, ki odstira pogled v mladinsko ustvarjalnost na področju gledališke, lutkovne, glasbene in fotografske dejavnosti. Strokovne komisije so podelile sedem vizionarjev za gledališko in glasbeno ustvarjanje ter dva za fotografijo.

Kot so zapisali v obrazložitvi nagrad, je glasbena skupina Ice on fire prepričala z izredno izpiljenim in dovršenim nastopom ter z avtorsko inventivno in aranžmajsko dodelano glasbo. »Ponudili so izvedbeno izpiljen, homogen in celovit odrski nastop, s karizmatičnim frontmanom na čelu, ki popolnoma obvladuje oder in interpretacijo. Igrivo so prepletli pevčevo žarečo karizmo in urejeno kitarsko dvoigro. Vsi člani skupine lahkotno, a hkrati suvereno obvladujejo oder. Odlikuje jih glasbeno predan in iskren odrski nastop. In ne nazadnje: njihove avtorske skladbe imajo kaj povedati.«

V treh festivalskih dneh se je na različnih lokacijah v Novi Gorici zvrstilo deset gledaliških predstav in šest glasbenih skupin, Rotunda SNG Nova Gorica pa je gostila fotografsko razstavo z naslovom Spomini. Žirija v sestavi Jure Ivanušič (presednik), Mare Bulc in Jernej Vene je nagrado Vizionar za najboljšo predstavo v celoti podelila predstavi »Maus« Gledališke šole Prve gimnazije Maribor; za kolektivni odrski nastop predstavi »Iz kokona« skupine Čebelica, ki deluje v okviru Društva Gledališče Glej Ljubljana; za igralski tandem Borutu Petroviću in Jakobu Šfiligoju za igro v predstavi »V našo skuto ne pojdejo« Amaterskega mladinskega odra SNG Nova Gorica; za dramaturgijo in priredbo Lani Krmelj za predstavo »Nora (Hiša Lutk): grotesknost svobode« v izvedbi Gledališča Druga scena II. gimnazije Maribor; za lutkovno animacijo predstavi »Voda« Lutkovne skupine Zrna/Krožnik, Društvo Koruzno zrno iz Slovenske Bistrice; nagrado Rock vizionar za najboljši vokal Lani Hrvatin iz skupine Le fam iz Šmarij pri Kopru in Fotovizionar za najboljšo fotografijo Romini Kovačič in Ani Skobe.

Festival poteka v okviru Tedna ljubiteljske kulture v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in zdaj že tradicionalno v maju v Novo Gorico privabi številne ljubitelje umetnosti, ki cenijo tudi samosvojo mladinsko in ljubiteljsko ustvarjanje. »Mladi vedno znova dokazujejo, da jih pri ustvarjanju ne vodi le umetniška estetika, temveč se kritično odzivajo na svet okoli sebe,« so zapisali v Festivalu Vizije.

M. Ž.

