Konec tedna že 47. Teden cvička

20.5.2019 | 18:05

Utrinek z lanskoletne povorke dolenjskih vinogradnikih društev (Foto: L. M., arhiv DL)

Trebnje - Zveza društev vinogradnikov Dolenjske bo po lanski prireditvi v Šentjerneju 47. Teden cvička, ki bo potekal od petka do nedelje, letos vnovič pripravila v Trebnjem, kjer je ta prireditev bila že leta 2016 in predlani. Na tridnevni prireditvi, ki jo bodo obogatili z dolenjsko kulinariko, pričakujejo skupaj do 10.000 obiskovalcev.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je po poročanju STA na današnji novinarski konferenci v Trebnjem povedal, da letos pripravljajo nekaj novosti te sicer tradicionalne prireditve z več ali manj ustaljenim potekom.

Napovedal je otvoritveno povorko dolenjskih vinogradnikov, na kateri v petek pričakujejo do 1300 udeležencev iz skupaj 32 vinogradniških društev, nato sobotni t. i. cvičkov vlak iz Ljubljane v Trebnje in od tam nazaj, ki je prejšnja leta vozil v nedeljo, in med drugim še poulični piknik Cvičkove kuhne s priznanimi mojstri kuhinje in z dolenjskimi vinarji.

Med sporedom te največje dolenjske vinogradniško-turistično prireditve bodo še ustaljeni posamični dogodki, med katerimi bodo razglasitev novega kralja cvička, cvičkove princese in ambasadorja cvička, tematska okrogla miza, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom, pokušina dolenjskega vina, izdaja priložnostnega zbornika, sobotni vinogradniški pohod in spremljevalni zabavni spored.

Trebanjski župan in predsednik organizacijskega odbora Alojzij Kastelic je, kot je poročala STA, dejal, da so se pri letošnjih trebanjskih prireditvah in tudi pri Tednu cvička povezali z izvajalci projekta Dobrote Dolenjske oz. z Zavodom za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, ki je nedavno izdal Kulinarični zemljevid Dolenjske. Trebanjska občina bo približno 90.000 evrov vredno prireditev podprla s 25.000 evri iz občinskega proračuna in z drugo logistično pomočjo.

Župan je povedal, da želijo s Tednom cvička za vinogradništvo navdušiti mlade, ohraniti vinorodne gorice na Trebanjskem, poživiti krajevni utrip in predstaviti tako Trebnje kot širšo Dolenjsko ter še pristavil, da bi pobudo glede Tedna cvička kot regijsko središče v prihodnje prevzelo Novo mesto.

Podrobnejši program je v priponki.

M. Ž.