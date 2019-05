Krški simfoniki po slovanskih notah

20.5.2019 | 21:00

Foto: I. Vidmar

Krško - Simfonični orkester Glasbene šole Krško je v Kulturnem domu Krško izvedel svoj Veliki pomladni koncert, ki ga je pod taktirko dirigenta in umetniškega vodje Petra Gabriča posvetil predvsem izboru skladb velikih skladateljev slovanskega vzhoda, še posebej Petru Iljiču Čajkovskemu, ki so ga predstavili s Plesom labodov iz Labodjega jezera ter Plesom sladkorne vile, Arabskim plesom, Kitajskim plesom, Plesom trstenk in Pas de Deux iz baleta Hrestač.

Z Aleksandrom Borodinom so se odpravili po stepah srednje Azije, z Antonínom Dvořákom pa »zaplesali« Slovanski ples. Za konec so se podali na zahod. Najprej z Enniom Morriconejem, ki ga večina pozna predvsem po glasbi za legendarne kavbojke Sergia Leoneja, potem pa še s Tolgo Kashifom in njegovim skladateljskim dojemanjem glasbe skupine Queen, izreženim v drugem stavku The Queen Symphony, ki jo je spisal na pobudo Freddieja Mercuryja, z njo pa se je ukvarja celi dve leti in vanjo vključil motive nekaterih najbolj znanih skladb skupine, ki je lani zaradi s štirimi oskarji nagrajenega filma Bohemian Rhapsody znova v središču pozornosti.

I. Vidmar

Galerija