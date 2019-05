Leto in pol za napad in grožnje policistom

Novo mesto, Črnomelj - Dva dneva pred lanskim božičem je v romskem naselju Lokve pri Črnomlju zavrelo. Zgodil se je pretep in nekdo je poklical policiste. Ko so ti prišli, so naleteli na vse prej kot topel sprejem.

Osem policistov je s psovkami in glasnim vpitjem pričakal 18-letni Aleks B. Policisti so mu ukazali, naj se pomiri, ker krši javni red in mir, nato pa so ga želeli legitimirati. Takrat se je v dogajanje vmešal 34-letni Kazimir Brezar, mož z bogato kazensko kartoteko, ki se je nekaj mesecev prej predčasno vrnil s prestajanja dveletne zaporne kazni. Stopil je h gruči policistov in z roko silovito zamahnil proti enemu od njih. Policist je udarec, ki je bil namerjen v glavo, blokiral z levo roko, nato pa so možje v modrem Brezarja obvladali, ga spravili v marico in odpeljali v prostore za pridržanje.

Vožnja na policijsko postajo ni bila mirna. Policista, ki sta ga spremljala v vozilu, je Brezar v izbruhu nepomirljive jeze žalil, poniževal in večkrat tudi pljunil. Tudi ko so prispeli na postajo, se Brezar ni pomiril, upiral se je in grozil, zato so mu policisti nadeli lisice za telo. Tudi tako vklenjen se kar ni pomiril. Začel je brcati v vrata in tolči po stenah, policistu, ki je bil takrat v bližini, pa je zagrozil, da ga bo povozil »kot psa«, ko ga bo naslednjič v Črnomlju videl na cesti. »Tvoje otroke bom nekje dobil, poskrbel bom, da jih ne boš več videl,« je kričal.

Zaradi vsega naštetega je Kazimir Brezar vse od takrat v priporu, pred dnevi pa je z obtožbo o storitvi treh kaznivih dejanj ˜– poskusa preprečitve dejanja uradne osebe in dveh napadov na uradni osebi – stopil pred sodnico novomeškega okrožnega sodišča Melito Perko. Kot je ugotovila sodna izvedenka, je Brezar takrat razgrajal in grozil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ki je bila posledica kombinacije več dejavnikov, in sicer osebnostne motnje, alkohola in zdravil, ki jih Brezar jemlje za blaženje težav pri nadzoru impulzov in čustvenih nihanj.

Na drugi strani je državna tožilka Blanka Zadel Peterle opozorila, je Brezar dejanje storil v času poskusne dobe, saj je bil konec avgusta na okrajnem sodišču v Trebnjem zaradi podobnega kaznivega dejanja obsojen na pogojno zaporno kazen v trajanju sedmih mesecev. V primeru priznanja krivde je tožilka za našteta kazniva dejanja in preklic pogojne kazni ponudila enotno zaporno kazen v trajanju enega leta in šestih mesecev, kar je Brezar tudi sprejel.

Na naroku za izrek kazni je njegov odvetnik Igor Smolej opozoril na izvedensko mnenje, v katerem dr. Maja Rus Makovec navaja, da se je njegov klient po vrnitvi iz zapora držal navodil zdravljenja in dosegel relativen terapevtski uspeh. Redno je prihajal na mesečne kontrole k novomeškemu psihiatru Cvetu Gradišarju, postajal je bolj stabilen in sproščen ter čustveno manj ranljiv. »Če se ne opija, je manj verjetno, da bo kaj načrtoval proti drugim,« je med drugim zapisala izvedenka.

Da bi rad nadaljeval zdravljenje pri Cvetu Gradišarju, ki mu zelo pomaga in ga usmerja na pravo pot, je na sojenju povedal tudi Brezar, ki bo prisojeno kazen najverjetneje lahko prestajal na polodprtem oddelku na Dobu, tako da bo lahko še naprej obiskoval psihiatra.

