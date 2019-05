Gasilci in reševalci vdrli v kopalnico

21.5.2019 | 07:00

Simbolična slika (Foto: arhiv DL)

Zgodaj davi ob 2.45 uri so v ulici Ob Grosupeljščici v Grosuplju gasilci PGD Grosuplje odprli vrata kopalnice in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu obolele osebe.

Včeraj ob 17.36 pa so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjski stavbi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8:30 in 10:30 uro na območju TP Čilpah.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB 1977;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALO LEŠČE 2000, TP GRABROVEC, TP BREZOVICA PRI METLIKI.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA;

- od 10:30 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, TP SMOLENJA VAS1.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Brežice na območju TP Ribnica, Gaj in Mala Dolina predvidoma med 8.30 in 11.30 uro; na nadzorništvu Bistrica ob Sotli na območju TP Zgornja Sušica in Janeževe gorice predvidoma med 9.30 in 11. uro ter na nadzorništvu Krško okolica na območju TP Armez predvidoma med 8. in 11. uro in na območju TP Brestanica trg predvidoma med 12. in 14. uro.

M. K.