Trebnje dobilo drugega podžupana

21.5.2019 | 09:25

Jože Avguštinčič (Foto: R. N.)

Trebnje - Iz trebanjske občine so včeraj sporočili, da je župan Alojzij Kastelic za drugega podžupana imenoval Jožeta Avguštinčiča, ki bo zadolžen za področje družbenih in gospodarskih dejavnosti, kar bo obsegalo tako sodelovanje z javnimi zavodi na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, glasbenega izobraževanja, knjižničarstva, galerijske dejavnosti, ljubiteljske kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega skrbstva kot tudi z društvi in drugimi akterji na teh področjih.

Kot so zapisali, bo sodeloval tudi pri aktivnostih občine na področju gospodarskega razvoja občine, kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma, svoje delo pa bo opravljal nepoklicno.

»Avguštinčič je diplomirani inženir lesarstva, doma iz Lokev pri Dobrniču. Star je 35 let in ima družino, kot konstruktor pa je zaposlen v podjetju z dolgoletno tradicijo v Posavju. Rad se ukvarja s športom, najraje pa se v prostem času posveča svoji družini,« piše v sporočilu za javnost. Na zadnjih lokalnih volitvah je bil tudi kandidat SDS za župana, zbal pa je le 14,70 odst. glasov.

Trebanjska občina že ima podžupana za področje prostora, komunalne in prometne infrastrukture, in sicer dr. Jožeta Korbarja, ki svoje delo opravlja nepoklicno že drugi mandat.

R. N.

