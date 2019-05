Najboljši filmi, kar jih ponuja Evropa

21.5.2019 | 08:05

Lady Macbeth

Hladna vojna

Bojevnica

Informacijska točka Europe Direct Novo mesto (Razvojni center Novo mesto) s Filmskim tednom Evrope v Novem mestu, Dolenjskih Toplicah in Trbovljah približuje raznolikost in bogastvo evropskega filma širši javnosti. Projekcije se pričnejo že danes v Dolenjskih Toplicah. Vstopnice pa so na vseh lokacijah brezplačne.

Filmski teden Evrope tudi letos med 4. majem in 19. junijem v 13 krajih po Sloveniji prinaša sodobne evropske filme. Zvrstilo se bo 36 brezplačnih projekcij, vsi predvajani filmi pa so prejemniki sredstev EU za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije. Med njimi bo tudi film Bojevnica (A Woman at War – Kona fer í stríð), prejemnik letošnje nagrade LUX, s katero Evropski parlament spodbuja kulturno raznolikost in povezovanje med evropskimi državami, ki bo predvajan 11. junija ob 20.00 v Anton Podbevšek Teatru, 12. junija mu ob isti uri sledi film Vsi vejo in 13. junija film Hladna vojna. Filmski teden Evrope v Anton Podbevšek Teatru poteka že tretje leto in veselimo se, da bo znova privabil veliko število ljubiteljev dobrega filma. Lani je Filmski teden Evrope v Novem mestu obiskalo prek 250 gledalcev in gledalk.

Projektu točke Europe Direct Novo mesto sta se letos pridružili dve novi občini, Dolenjske Toplice in Trbovlje. Lahko rečemo, da še kako velja pregovor: »Dober glas seže v deveto vas.«

Osebna stilistka

V občini Dolenjske Toplice si lahko od 21. do 23. maja ob 20.00 ogledate filme Lady MacBeth, Spomini na ljubezen in Osebna stilistka. V Trbovljah pa od 17. do 19. junija filme Utoya (ob 20.00), Učitelj Žaba (ob 18.00) in Vrhunec (ob 20.00).

Lepo vabljeni!

FILMSKI TEDEN EVROPE V DOLENJSKIH TOPLICAH

21. maj ob 20.00 – Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice – film Lady MacBeth

22. maj ob 20.00 – Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice – film Spomini na ljubezen / Mal de pierres

23. maj ob 20.00 – Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice – film Osebna stilistka / Personal shopper

*KKC Dolenjske Toplice: Vstopnico za dogodek lahko dobite na blagajni KKC Dolenjske Toplice; lahko jo rezervirate po telefonu na številko 07 384 51 88 ali po e-pošti na naslovu tic@dolenjske-toplice.si. Prosimo, da rezervirane vstopnice dvignete najkasneje eno uro pred dogodkom.

FILMSKI TEDEN EVROPE V NOVEM MESTU

11. junij ob 20.00 – Anton Podbevšek Teater – film Bojevnica / Kona fer í stríð

12. junij ob 20.00 – Anton Podbevšek Teater – film Vsi vejo / Todos lo saben

13. junij ob 20.00 – Anton Podbevšek Teater – film Hladna vojna / Cold War

**Potrebna je brezplačna rezervacija vstopnic na vstopnice@antonpodbevsekteater.si oziroma po telefonu 07 391 78 16.

FILMSKI TEDEN EVROPE V TRBOVLJAH

17. junij ob 20:00 – Kino Trbovlje – DDT – film Utoya – 22. julija / Utoya - July 22

18.junij ob 18:00 – Kino Trbovlje – DDT – Učitelj Žaba / Meester Kikker (6+)

19. junij ob 20:00 - Kino Trbovlje – DDT – Vrhunec / Climax

***Brezplačne vstopnice rezervirajte na blagajna@dd-trbovlje.si oziroma po telefonu 03 56 33 482.

