Na Vinski vigredi ni bil nihče ne žejen ne lačen, a tudi dolgočasil se ni

21.5.2019 | 13:00

Organizatorji Vinske vigredi niso pozabili na najmlajše.

Metlika - Potem ko se je v nedeljo zvečer v Metliki zaključila 37. Vinska vigred v Beli krajini, je organizatorjem le uspelo zbrati skupaj tudi nekaj statističnih podatkov. Prireditev je obiskalo več kot 16.000 ljudi. Pričakovali so jih sicer 20.000, a kot je povedal metliški župan in predsednik prireditvenega odbora Darko Zevnik, so glede na vremensko napoved, ki je obetala precej dežja, zadovoljni z obiskom.

Po grlih obiskovalcev je po ocenah organizatorjev steklo več kot 10.000 litrov vina, pojedli so okrog 500 belokranjskih pogač ter 230 jagenjčkov in odojkov. Kljub obilici popite pijače pa je bilo le nekaj manjših incidentov.

Na treh odrih se je zvrstilo kar 800 nastopajočih. V soboto je na prireditveni prostor pripeljalo 300 kolesarjev, v nedeljo se je 100 tekačev pomerilo v teku po Urbanovi poti, za predšolske otroke in njihove starše pa so pripravili Urbančkov tek. Seveda je bilo dolgo v noč poskrbljeno tudi za obilo zabave.

Sicer je tudi letošnja Vinska vigred potekala po ustaljenih tirnicah. »In tako naj bi bilo tudi vnaprej,« je zatrdil Zevnik ter dodal, da ne razmišljajo o preselitvi, kajti to potem ne bi bila več Vinska vigred. »Vinska vigred sodi na tri trge v starem metliškem mestnem jedru,« je prepričan.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

