Vozil po sredi ceste in trčil v nasproti vozeči avto

21.5.2019 | 11:15

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so bili včeraj nekaj pred 15. uro obveščeni o prometni nesreči v Župelevcu. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 57-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po sredini vozišča trčil v avtomobil 21-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,31 miligramov alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Ob gorivo, orodje, pločevinke piva in denar

V okolici Krškega je včeraj nekdo iz odklenjenega rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 350 litrov goriva.

Na delovišču v Šmihelu je med soboto in nedeljo neznanec vlomil v zabojnik in odnesel kotni brusilnik, več kosov orodja in električne vodnike. Podjetje, ki izvaja dela na gradbišču, je oškodovano za 2000 evrov.

Med nedeljo in ponedeljkom je v Črnomlju nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo ter odpeljal motorno žago in kosilnico.

Med včerajšnjim in današnim dnem je v Mokronogu nekdo skozi vrata vlomil v prostore društva. Odnesel je nekaj pločevink piva in denar ter povzročil za okoli 100 evrov škode.

23 tujcev nezakonito čez državno mejo

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so policisti na območju Tribuč in Vukovcev izsledili in prijeli deset državljanov Pakistana, osem državljanov Bangladeša, štiri državljane Alžirije in državljana Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.