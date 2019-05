Naporna pot do proračuna

21.5.2019 | 14:50

Aleksander Denžič, vodja občinskega oddelka za finance in računovodstvo, je predstavil proračun. (Foto: M. L.)

Igor Zorčič (Foto: M. L.)

Andrej Vizjak (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svetniki so včeraj sprejeli proračun za leto 2019, ki znaša dobrih 26 milijonov evrov. Kot je v začetni obrazložitvi povedal župan Ivan Molan, je prvemu branju proračunskega odloka sledilo do včerajšnje druge obravnave izjemno veliko predlogov za dodatno proračunsko financiranje.

Potem ko je občina dala proračun v javno obravnavo, je prispelo do drugega branja približno za 28 milijonov dodatnih pobud. To pomeni po županovih besedah toliko, da bi jih lahko uresničili kvečjemu v štirih letih. »Zelo težko je bilo uskladiti vse predloge, posebej zato, ker predlagatelji dodatnih proračunskih postavk niso predlagal virov. Pravno formalno so bile zato te pobude skoraj nepravilne, a kljub vsemu sem skušal maksimalno upoštevati in proračun uskladiti.«

Po vseh uskladitvah je proračun v drugem branju večji približno za milijon evrov večji na odhodkih in okrog 300.000 evrov na prihodkih.

V izjemno obširni in na trenutke povsem politično intonirani razpravi, so svetniki izrazili nekaj nezadovoljstva nad delitvijo denarja med dvajset brežiških krajevnih skupnost. precej bolj ostra je bila kritika v zvezi s splošno proračunsko rezervacijo, ki je z več kot 460.000 evri po mnenju SMC občutno previsoka.

Izmenjava ostre kritike je potekala zlasti med SDS in SMC, ki ju zastopata svetnika Andrej Vizjak in Igor Zorčič. Razpravljali so sicer številni svetniki, glede na številčnost svetniške skupine sorazmerno najmanj in največje SDS.

M. L.

