Zvonko Majer 110-ič daroval kri

21.5.2019 | 16:20

Zvonko Majer med jubilejnim darovanjem krvi. (Foto: OZRKS Novo mesto)

Čestitke po odvzemu

Novo mesto - Danes je Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je danes redni krvodajalec Zvonko Majer iz KORK Dolenjske Toplice kri daroval že 110-ič. Krvodajalec je že od leta 1977, ko je dopolnil 18 let, to dragoceno življenjsko tekočino pa bo lahko daroval še pet let, tako da mu bomo lahko čestitali še za kakšen »okrogli« odvzem, je sporočila Mateja Šlajkovec iz Območnega združenja Rdečega križa Slovenije Novo mesto.

Zvonko je že dve leti v pokoju, čas mu zapolnijo predvsem štirje vnučki, ki jim rad posveti ves svoj čas. Pred odvzemom ga je prišel pozdravit topliški župan Franc Vovk, ki je tudi sam krvodajalec, po njem pa so mu čestitale sekretarka novomeškega območnega združenja Barbara Ozimek, predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost dr. Mojca Šimc in predsednica KORK Dolenjske Toplice Ivana Pelko.

M. Ž.