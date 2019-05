Pitna voda za okoli 150 gospodinjstev v sedmih vaseh

21.5.2019 | 21:00

Slavnostno odrtje vodovoda na Leskovški planoti (Foto: G. Stopar)

Ivančna Gorica - Z uradno otvoritvijo se je zaključila izgradnja 15 kilometrov dolgega vodovodnega sistema po Leskovški planoti. Prireditev je pred dnevi potekala pred novim objektom vodohrana Škrjanščica, ki se s svojo podobo lepo umešča v naravno okolje, so sporočili iz občine Ivančna Gorica.

Projekt izgradnje vodovoda po Leskovški planoti, ki zajema območje naselij Leskovec, Gorenje Brezovo, Vrh pri Višnji Gori, Kamno Brdo, Sela pri Višnji Gori ter Velika in Mala Dobrava, je bila dolgoletna želja krajanov, na katero so čakali kar nekaj desetletij. Planota leži v neposredni bližini Trstenika, ki se ponaša z najboljšim virom pitne vode daleč na okoli, izgradnja pa je čakala zaradi zahtevnosti in obsežnosti.

»Da se je gradnja sploh začela, gre velika zahvala tudi prejšnji sestavi občinskega sveta, ki so razumeli, da je Leskovška planota še edini večji del v občini brez javnega vodovoda,« je ob odprtju povedal župan Dušan Strnad in dodal, bo tako pitno vodo dobilo okoli 150 gospodinjstev v sedmih vaseh. Občina je za izgradnjo prejela nekaj nepovratnega denarja, dobra dva milijona pa je namenila iz občinskega proračuna.

Za Krajevno skupnost Višnja Gora je omenjena pridobitev velikega pomena, saj je voda osnovna dobrina za življenje. Tako kot župan je tudi predsednik KS Janko Zadel v nagovoru pozval krajane po priključitvi na javni vodovod. Zakonodaja namreč določa, da sčasoma vaški vodovodi ne bodo več ustrezali normativom, ki jih določa zakon o pitni vodi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg izgradnje vodovoda so na Škrjanščici zgradili nov vodohran, na Veliki Dobravi pa ga obnovili, prav tako so vgradili tri razbremenilnike in dogradili črpališče Trstenik.

Stane Stopar, direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki je bilo izvajalec del, je še posebej ponosen na vodohran Škrjanščica, saj je to njihov prvi objekt na vodovodnih sistemih, ki je v celoti energetsko samooskrben. Napaja se iz sončnih panelov (80 odst. energije) in vetrne elektrarne (20 odst.), energija, ki se akumulira v baterijah, pa dejansko zadošča za vsa vzdrževalna dela, ki bodo na tem objektu, so orisali na ivanški občini.

Blagoslov je opravil višnjanski župnik Slavko Judež, za glasbeno popestritev pa so poskrbeli člani vokalne zasedbe Višnjanski fantje in harmonikaš Sandi. Člani vodovodnega odbora in vaščani Leskovške planote so se s podelitvijo spominskih plaket najbolj zaslužnim zahvalili za opravljeno delo.

M. Ž., Foto: G. Stopar

Galerija