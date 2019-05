V nesreči dva poškodovana

21.5.2019 | 18:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Nekaj po 14. uri sta v naselju Arto trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, preprečili iztek motornih tekočin, nudili pomoč reševalcem, vozilo odstranili na parkirišče ter z dežurnim cestnim delavcem sanirali cestišče. Reševalci NMP Sevnica so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v brežiški urgentni center, poročajo iz posavskega centra za zaščito in reševanje.

Iz novomeškega pa so zapisali, da je okoli 8.35 v peskokopu v Črmošnjicah gorel bager. Gasilci PGD Semič in Črmošnjice so požar pogasili. Stroj je uničen, vzrok in škodo pa bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Nekaj po 9. uri so v Velikih Brusnicah opazili, da v potok Brusničica teče gnojnica. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju ugotovili, da manjša količina gnojnice v potok priteče po odvodnjavnih kanalih, ki jih uporabljajo za meteorno vodo. Izmerili so PH vrednost, vendar ni bilo odstopanja, tako da njihovo nadaljnje ukrepanje ni bilo potrebno. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, ki bodo raziskale, zakaj je do iztekanja prišlo in tudi od kod.

M. M.