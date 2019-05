UNM: Tri obletnice obeležili s slavnostno akademijo

22.5.2019 | 08:00

Naziv častni doktor je včeraj prejel rektor UNM akad. prof. dr. Marjan Blažič

Svečano listino UNM je prejela Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine za njen pomemben prispevek k celovitemu razvoju univerze. Prevzel jo je predsednik zbornice Jože Colarič.

Novo mesto - Univerza v Novem mestu in njene članice letos praznujejo tri obletnice: 1. obletnico delovanja univerze, 10. obletnico Fakultete za zdravstvene vede (FZV) in 20. obletnico Fakultete za ekonomijo in informatiko (FEI). Kot smo poročali, se praznovanje v tem tednu nadaljuje s Tednom univerze, včeraj pa so priredili še slavnostno akademijo.

Kot so sporočili iz univerze, so se slavnostne akademije udeležili številni gosti iz visokošolskega, gospodarskega, kulturnega, verskega in drugega družbenega življena, kot so dr. Franci Demšar, direktor Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, Jože Colarič, predsednik Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, in novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Rektor Univerze v Novem mestu (UNM) akad. prof. dr. Marjan Blažič je v svojem govoru poudaril: »Spomnim se, kako so pred 20. leti akreditacijo programa Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novomeščani doživljaji kot skupen uspeh. Verjamem tudi, da danes tako doživljajo njeno obletnico in delovanje novoustanovljene univerze, ki uspešno uresničuje svojo vizijo postati regionalno zasidrana in mednarodno priznana univerza«.

Na včerajšnji akademiji so podelili tudi priznanja in naziv častni doktor. Svečano listino UNM je prejela Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine za njen pomemben prispevek k celovitemu razvoju univerze. Plaketo UNM FEI sta prejeli Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto in prva dekanica Fakultete za ekonomijo in informatiko mag. Ana Blažič. Plaketo UNM FZV sta prejela Splošna bolnišnica Novo mesto in prvi dekan fakultete prof. dr. Božo Kralj. Plaketo UNM Fakultete za strojništvo je dobil prvi dekan te fakultete zasl. prof. dr. Peter Novak, plaketo UNM Fakultete za poslovne in upravne vede pa prva dekanica te fakultete izr. prof. dr. Nevenka Maher.

Naziv častni doktor je dobil rektor UNM akad. prof. dr. Marjan Blažič za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju ter izjemne zasluge in znaten prispevek k razvoju in delovanju univerze, so še zapisali v sporočilu za javnost.

O poslanstvu in načrtih UNM bomo podrobneje poročali tudi v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M., foto: UNM

