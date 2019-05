Z avtom v odbojno ograjo

22.5.2019 | 07:00

Sinoči ob 17.48 uri je na cesti Ratež-Gabrje pred naseljem Gabrje, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega v reševalno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorel avto

Ob 22.49 je v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP;

- od 8.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD TRŠKO GORO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod SO na drogu.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dramlja med 8.30 in 11. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotl, na območju TP Orešje Sotla izvod Bukovje in Orešje med 8. in 13. uro ter Orešje Grad izvod Drenovec med 10. in 14. uro; ter na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Zaloke AC med 8. in 11. uro ter Drnovo cestninska postaja med 12. in 15. uro.

M. K.