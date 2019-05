Župan sprejel uspešne učence in učenke

22.5.2019 | 09:15

Žužemberk - Žužemberški župan Jože Papež je včeraj sprejel učenke in učence tamkajšnje osnovne šole, ki so pred kratkim dosegli tri izjemne uspehe. Starejši dečki so pod vodstvom prof. Bojana Brulca postali državni šolski prvaki v odbojki, zlato medaljo na državnem prvenstvu v badmintonu je pod vodstvom prof. Marjana Kužnika osvojil tudi David Pajnkiher, učenke in učenci 4. razreda pa so pod mentorstvom prof. Petre Avguštin prejeli evropski znak kakovosti za dobro izveden projekt v sklopu mednarodnega sodelovanja eTwinning. Projekt je bil izveden s povezovanjem OŠ Žužemberk z dvema osnovnima šolama s Hrvaške in eno iz Turčije, so zapisali na spletni strani občine.

Župan je ponosen, da šola s svojimi uspehi predstavlja občino tudi izven domačega kraja. Včerajšnji sprejem uspešnih učencev in učenk je bil prvi, odkar je prevzel vodenje občine, a prepričan je, da ne bo zadnji.

R. N.

