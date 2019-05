Podelili Valvasorjeva odličja

22.5.2019 | 10:30

Z leve proti desni: vodja projekta Nataša Rupnik, Majda Pungerčar, Matej Rifelj, Meteja Muhič, Alojzij Slak, Ivanka Slak, Robert Slak in župan Andrej Kastelic (Foto: Občina Mirna Peč)

Ljubljana, Mirna Peč - Slovensko muzejsko društvo je v začetku tedna v Narodni galeriji Slovenije za izjemne dosežke na področju muzejstva v lanskem letu podelilo Valvasorjeva odličja. Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo je prejela zgodovinarka in dolgoletna direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota Metka Fujs. Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke so prejeli Tehniški muzej Slovenije za razstavo o slovenskih inovatorjih in znanstvenikih, Mestni muzej Idrija za razstavo o vplivu soške fronte na Idrijo in Cerkljansko, Galerija Božidarja Jakca, Kostanjevica na Krki za razstavo o vpetosti slovenskih ekspresionistov v evropski prostor.

Komisija je podelila tudi pet častnih priznanj donatorjem in podpornikom muzejske dejavnosti ter priznanje za projekt s posebnim pomenom za širše okolje Valvasorjev nagelj, ki ga je za stalno razstavo o harmonikarju Lojzetu Slaku v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka prejela Občina Mirna Peč z avtorsko skupino razstave, so sporočili z mirnopeške občine.

Z odprtjem stalne razstave o Lojzetu Slaku so uresničili prvi del začrtanih nalog na poti k cilju, da postane muzej osrednja kulturna in turistična točka v Mirni Peči, so zapisali v obrazložitvi. Avtorska skupina v sestavi Majda Pungerčar, Matej Rifelj, Alojzij Slak, Robert Slak, Mateja Muhič in doc. dr. Tomaž Slak je zasnovala sodobno razstavo s smiselnim vključevanjem avdio- in videovsebin, z aktivnim udejstvovanjem obiskovalcev in upoštevanjem dostopnosti ranljivih skupin. Posebnost razstave sta rekonstrukcija vadbene sobe z originalnim inventarjem in Slakove domače hiše ter večnamenski oder, na katerem lahko obiskovalci zaigrajo na harmoniko, zapojejo in posnamejo svoj nastop. Del spremljevalnega programa razstave sta tudi Pot Slakove in Pavčkove mladosti ter Čebelji svet, so še dodali.

Od odprtja muzeja v lanskem oktobru si je razstavo ogledalo že več kot 7000 obiskovalcev, so sporočili z občine Mirna Peč.

