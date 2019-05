V časovni kapsuli ujeli duh današnjega časa

22.5.2019 | 11:45

Časovna kapsula, zakopana pri kozolčku nad osnovno šolo.

Škocjan - V Knobleharjevem letu, ko v Škocjanu praznujejo 200-letnico rojstva velikega rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja, se mladi in tudi mnogi drugi sprašujejo, kako so naši predniki živeli v tistem času.

Župan Jože Kapler, ravnateljica Irena Čengija Peterlin in učenka Julija Srpčič.

Kaj vse je v kapsuli...

Da bi imeli naši zanamci pri raziskovanju preteklosti lažje delo, so na OŠ Frana Metelka Škocjan prišli na zanimivo idejo o časovni kapsuli. Pobudo učiteljice zgodovine Patricije Haler so učenci z veseljem sprejeli ter se lotili dela. Včeraj so časovno kapsulo, v katero so ujeli duh današnjega časa, zakopali v zemljo na šolski zelenici pri kozolčku nad osnovno šolo. To sta storila župan Jože Kapler in ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin.

Patricija Haler in Irena Pleterski, mentorici projektov

Kapsula bo tako v zemlji čakala, da jo naši zanamci odprejo čez dvesto let - tako vsaj želijo. Da jo bodo našli, je devetošolka Julija Srpčič županu Kaplerju predala ključ, ki simbolično odpira skrinjico, in zapisane koordinate.

V časovno kapsulo, ki je pravzaprav modra kovinska skrinjica, neprodušno zaprta, so položili zapisana mnenja učencev o prihodnosti, zapise o škocjanski občini, slovenski državi in Evropi, šolsko in občinsko glasilo, kovanec v vrednosti kilograma kruha, spominske znamke s podobo Knobleharja, risbe otrok iz vrtca, zapise upokojenih delavk šole, ravnateljice in župana, foto utrinke občine Škocjan, med drugim pa tudi mobilni telefon kot tehnologijo, brez katere danes ne znamo več živeti. Tako bodo zanamci lahko videli, kako smo živeli, lahko bodo primerjali življenje danes in pozneje… Učenci so npr. v svojih zapisih napovedali izjemen napredek v tehnologiji in znanosti.

V kapsulo pa ni zajet le duh časa, ampak po mnenju ravnateljice šole tudi duh optimizma. »O tem govori že samo dejanje zakopa kapsule. Pričakujemo, da jo bo nekdo našel, bral naše zapise, ob tem razmišljal, kako smo živeli, kaj smo počeli, kaj nam je bilo pomembno. Res je, ne vemo, kaj bo čez 200 let, ampak vsi upamo na najboljše,« pravi ravnateljica Irena Čengija Peterlin.

Župan Jože Kapler je v nagovoru poudaril, da kljub vsem spremembam, ki nas čakajo, upa, da se bo v tem prostoru ohranila slovenska beseda in kultura. Spregovoril je tudi o pomenu Knobleharja.

Z zakopom časovne kapsule so na šolo zaokrožili dva pomembna projekta: Od pšeničke do potičke, s katerim poudarjajo pomen naravne in kulturne dediščine, ter Drugačnost nas bogati, pri katerem po besedah ravnateljice pri učencih spodbujajo strpnost, spoštovanje človekovih pravic, medkulturno učenje, medgeneracijsko sodelovanje itd.

Besedilo in foto: L. Markelj

