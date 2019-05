V križišču izsilila prednost

22.5.2019 | 12:45

Foto: Arhiv DL

Sevniški policisti so včeraj bili okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči med Logom in Sevnico. Ugotovili so, da je trčenje dve osebnih avtomobilov povzročila 36-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost 30-letni voznici. Obe lažje poškodovani udeleženki nesreče so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Odnesel lesni pult in križ

V Hrastju pri Mirni Peči je med 1. 5. in 21. 5. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo ter odnesel lesen delovni pult in križ iz lesa.

Ob kovano ograjo

Na območju Črešnjic je med 11. in 21. majem nekdo vlomil v zidanico. Odnesel je del kovane ograje in z vlomom povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Skrivali so se v podvozju vlaka in na tovornjaku

Policisti PMP Dobova sovčeraj med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo našli državljana Tunizije, ki se je skrit na podvozju vlaka poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Policisti PMP Obrežje pa so v tovornem delu tovornega vozila srbskih registrskih oznak našli tri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Dvojica nezaknito čez mejo

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so policisti na območju Vukovcev izsledili in prijeli dva državljana Bangladeša, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

M. Ž.