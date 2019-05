Kdaj dom za starostnike v Šentjerneju? Županu prepovedali prihod na sejo

22.5.2019 | 18:40

Skupne občinske uprave kot obliko medobčinskega sodelovanja poznamo že od reforme lokalne samouprave leta 1994, razširile pa so se po letu 2005, ko jih je začela (so)financirati država. Danes jih deluje že več kot 50, vanje pa sta vključeni 202 občini oziroma skoraj vse. A kmalu jih čakajo spremembe tako glede števila občin v skupni občinski upravi in nalog kot samega deleža, ki ga lahko za kritje plač in materialnih stroškov iztržijo iz Ljubljane. Pred leti propadli poskus združevanja petih dolenjskih občin so sedaj vnovič na mizi. Podrobneje pišemo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Občina Šentjernej si že dlje časa prizadeva za gradnjo doma za starejše. Pred dvema letoma je pristopila h konzorciju sedmih občin za gradnjo verige manjših domov starejših občanov v manjših občinah. Na javnem razpisu za podelitev koncesije so dolenjske občine izpadle zaradi razpisnih pogojev. Tako občini Šentjernej niso podelili koncesije za 70 oskrbovancev. Ali in kdaj bi lahko v Šentjerneju dobili dom za starostnike, preverite v Dolenjcu.

V Glasbeni šoli Ribnica še vedno vre, saj se še kar ukvarjajo z imenovanjem ravnatelja. Seja sveta zavoda, na kateri naj bi člani tega enemu od dveh kandidatov, oktobra lani predčasno odstavljeni ravnateljici Majdi Kokošinek in od takrat vršilcu dolžnosti ravnatelja Francu Malavaršiču, podelili nov štiriletni mandat, je prestavljena za nedoločen čas. Kam in zakaj so v zvezi s to zadevo prvemu možu občine prepovedali prihod, pa piše Dolenjski list.

