Umrl nekdanji politik in ekonomist Marko Bulc

22.5.2019 | 17:30

Žalna knjiga je na Občini Trebnje in Občini Mirna odprta od danes do petka v poslovnem času občin. (Foto: Občina Mirna)

Mirna, Trebnje - V 93. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil nekdanji politik in ekonomist Marko Bulc, častni občan Občine Trebnje in s tem Občine Mirna ter ustanovni član Lovske družine Mirna. Aprila 1989 je kandidiral za predstavnika Slovenije v predsedstvu SFRJ, vendar ga je premagal takrat skoraj neznani Janez Drnovšek, kasnejši dolgoletni premier in predsednik Slovenije.

Marko Bulc se je rodil 15. avgusta 1926 v Šmarjeških Toplicah. Prve štiri razrede osnove šole je zaključil na Mirni, nato štiri razrede gimnazije z malo maturo v Novem mestu. Oktobra 1941 se je vključil v NOB, decembra 1941 pa je bil zaradi sodelovanja z OF izključen iz gimnazije. Bil je borec Gubčeve brigade, komandant bataljona Vojske državne varnosti in načelnik štaba 1. brigade VDV. V Jugoslovanski ljudski armadi je bil zaposlen do leta 1953/54, ko je vpisal študij kemije na Univerzi v Ljubljani in leta 1959 tudi diplomiral.

Kasneje je opravljal več političnih in gospodarskih funkcij: od 1974 do 1982 je vodil slovensko delegacijo v zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ, od 1972 do 78 je bil predsednik Lovske zveze Jugoslavije, od 1985 do 88 predsednik Mednarodne lovske zveze. Leta 1982 se je vrnil v Slovenijo in do upokojitve 1990 vodil Gospodarsko zbornico Slovenije, v okviru katere je bil pobudnik ustanovitve Poslovne šole IEDC na Brdu pri Kranju.

Po upokojitvi je bil dejaven v civilnodružbenih združenjih, med drugim v Občanskem forumu in Forumu 21. Prejel je več državnih odlikovanj, tudi partizansko spomenico 1941, so o njem zapisali na spletni strani Občine Trebnje.

Žalna seja je bila včeraj v domu Partizan na Mirni, žalna knjiga pa je na Občini Trebnje in Občini Mirna odprta od danes do petka v poslovnem času občin.

M. Ž.