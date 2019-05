Nadzorna točka na avtocesti bo tudi pri Dobu

23.5.2019 | 20:00

Nadzorna točka Torovo (Foto: DARS)

Spremenljiva signalizacija na lokaciji Log (Foto: DARS)

Ljubljana - Prometna varnost na avtocestah je v veliki meri odvisna od tehnične brezhibnosti vozil in psihofizičnega stanja voznikov, predvsem profesionalnih voznikov. DARS poleg rednega cestninskega nadzora skupaj s policijo, prometnim inšpektoratom, finančno in veterinarsko upravo izvaja tudi dodaten nadzor vozil, tovora in voznikov. Da bo ta nadzor strokoven, varen in v skladu z najvišjimi standardi, uvaja na avtocestnem omrežju nove nadzorne točke.

Kot so sporočili iz DARS-a, so v sklopu odstranjevanja cestninskih postaj doslej vzpostavili nadzorni točki na lokacijah Log na primorski avtocesti in Torovo na gorenjski avtocesti. Vzpostavitev dodatnih štirih nadzornih točk pa predvidevajo pri odstranjevanju in preureditvi območij cestninskih postaj Kompolje (štajerska avtocesta), Dob (dolenjska avtocesta), Pesnica (štajerska avtocesta) ter Prepolje (podravska avtocesta).

In kaj so nadzorne točke?

Nadzorne točke so namenjene preusmerjanju in nadzoru vseh vrst vozil, glede na svoje pristojnosti pa ga izvajajo zgoraj omenjene službe v okviru skupnih akcij ali posamezno.

»Glavni namen nadzornih točk je izločiti z avtoceste vozila preobremenjena vozila, utrujene voznike, vozila s prepovedjo vožnje in tehnično nepopolna vozila. Na ta način bodo pripomogle k večji prometni varnosti, tako v smislu zmanjšanja števila prometnih nesreč kot števila poškodovanih v nesrečah,« so pojasnili na DARS-u.

Tehnična novost nadzornih točk je avtomatsko izločanje posamezne vrste vozil s pomočjo spremenljive prometne informacijske signalizacije, kar pomeni, da bodo lahko kadarkoli izločili določeno vrsto vozil na nadzorno točko brez fizičnega postavljanja zapore. »S takšnim sistemom se bomo lahko prilagajali prometnemu stanju na avtocestah s prekinitvijo izločanja, uporaben pa bo tudi pri ostalih dogodkih, ki se bodo zgodili na tem avtocestnem odseku,« so poudarili.

Na preusmeritev na nadzorno točko bo voznike opozarjala spremenljiva signalizacija, ki bo voznikom sporočala katera vozila naj se preusmerijo, kateri pas naj uporabljajo, kje je lokacija nadzora in kakšna je omejitev hitrosti.

»Voznike ob preusmeritvah prosimo za upoštevanje spremenljive signalizacije, v primeru zastojev pa za strpno vožnjo,« so še dodali na DARS-u.

M. Ž.