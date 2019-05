Zdaj še prostor za Gumbke

23.5.2019 | 10:15

Prostore vrtca sta odprla ravnateljica Rozika Vodopivec in župan Ivan Molan. (Foto: L. K.)

Iz predstave Maček Muri (Foto: L. K.)

Globoko - Včeraj so odprli dodatne prostore vrtca pri Osnovni šoli Globoko, kar so pospremili tudi s priložnostnim kulturnim sporedom v dvorani krajevne skupnosti Globoko. Vrtcu so tako namenili prostore nekdanje pošte, ki jih je občina lani odkupila in letos obnovila ter preuredila v vrtec, v kar je vložila skoraj 44.000 evrov.

V sporedu, ki so ga od odprtju pripravile vzgojiteljice z otroki, so se otroci iz vseh štirih oddelkov vrtca (Gumbki, Balončki, Sončki in Zvezdice) predstavili z glasbenimi in plesnimi točkami iz predstave Maček Muri. In ker iz majhnega raste veliko, je dejala povezovalka programa Katarina Slakonja, so se najmlajšim na odru pridružili tudi članice in člani šolskega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Maje Sakelšek.

Ravnateljica Osnovne šole Globoko Rozika Vodopivec se je zahvalila občini. Kot je povedala pri tem, se oddelek z najmlajšimi otroki pridružuje oddelku starejših otrok, ki je že v domu krajanov. Dva oddelka vrtca sta v šoli.

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da za prihodnost načrtujejo gradnjo gradnjo nove šole in vrtca, a je potrebno otrokom in zaposlenim v vmesnem času zagotoviti normalne možnosti za bivanje in delo v vrtcu. Občina tako želi omogočiti vpis v vrtce za vse otroke, katerih starši to želijo. V novo igralnico so se vselili najmlajši otroci iz vrtca, skupina Gumbki, so sporočili z občine Brežice.

M. L., foto: L. K.

Galerija