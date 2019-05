Nesreči v Črmošnjicah in na AC

23.5.2019 | 07:00

Sinoči ob 19.53 uri sta na cesti v Črmošnjicah, občina Semič, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj in Črmošnjice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja, ki je očistil cestišče.

Trk na AC

Ob 17.00 je trčilo kombinirano vozilo v tovornjak na avtocesti Bič–Ivančna Gorica v občini Ivančna Gorica. Gasilci PGD Stična, GB Ljubljana in PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno poškodovano osebo, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem NMP.

Gorelo kombinirano vozilo

Ob 18.29 je ulici Cerovci v Novem mestu gorelo kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar.

Meteorna voda ogrožala hišo

Ob 19.22 je v naselju Čatež, občina Trebnje, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom so očistili meteorne jaške in odvodnjavanje na dvorišču.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOŽAKOVO, izvod Božakovo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 12.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRUGA;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE (NAD) na izvodu VINA GORICA OB GLAVNI CESTI;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE na izvodu ZDRAVSTVENI DOM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območjuTP PEKEL HOČEVAR izvod HOČEVAR med 8.00 in 15.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli med 8. in 13. uro na območju TP Orešje Sotla izvod Bukovje, Orešje in med 10. in 14. uro na območju TP Orešje grad izvod Drenovec; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 11. uro na območju TP Zaloke AC in med 12. in 15. uro na območju TP Drnovo cestinska postaja, ter na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 11. uro na območju TP Dramlja.

M. K.