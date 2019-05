Krčani na predzadnji tekmi izgubili z Mariborom

23.5.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Maribor, Krško - Nogometaši Maribora so v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije odigrali še zadnjo domačo tekmo v tej sezoni. Na veselje navijačev so jo končali z zmago proti zadnjeuvrščenemu Krškemu z 2:0 (1:0), ki ga v prihodnji sezoni po štirih prvoligaških letih čaka igranje v drugi ligi. Mariborčani so po zmagi proslavili 15. naslov prvaka.

Mariborčani so prvi polčas dobili z golom Luke Zahovića, ki lovi naslov strelskega kralja, potem ko je bilo jasno, da Olimpijin Rok Kronaveter v tej sezoni ne bo več igral. Zahović je zadetek dosegel v 21. minuti, ko je streljal z dobrih 20 metrov in tako vpisal 16. gol v statistiko, s čimer je zaostajal za gol za Kronavetrom.

Zahović je sicer imel še nekaj priložnosti, poskusil je tudi v 19. minuti z nenatančnim lobom in v 45., ko je njegov poskus obranil Žiga Frelih. Domači so bili nevarni še prek Jasmina Mešanovića v 33. minuti, spet je bil na mestu Frelih.

Tudi gosti so znali zagroziti domačim, najprej v 11. minuti, ko se je žoga od Daliborja Volaša odbila mimo vrat, nato pa v 38., ko je s prostega strela meril Marco da Silva, Jasmin Handanović pa je izvrstno posredoval.

V uvodu drugega polčasa so bili domači precej konkretni, nekajkrat je bilo vroče v kazenskem prostoru gostov, a se izid ni spremenil, v 51. minuti pa so imeli izjemno priložnost, ko je Mešanović še četrtič v tem delu igre prišel do strela, močno sprožil iz bližine, na golovi črti pa je žogo odbil Daniel Štefulj.

V 64. minuti so zagrozili tudi Krčani, ko je Volaš z glavo zgrešil cilj, malce zatem pa je Zahović padel v boju s Frelihom, toda sodniki niso piskali prekrška. V 72. minuti je z 18 metrov poskusil Amir Dervišević, krški vratar pa je žogo odbil čez prečko.

V 79. minuti pa se je Zahović na vrhu lestvice strelcev izenačil s Kronavetrom, ko je iz bližine unovčil lepo podajo Dina Hotića in podvojil prednost Maribora. V 87. minuti je Frelih dobil dvoboj ena na ena z mariborskim debitantom Nardinom Mulahusejnovićem, malce zatem pa je Zahoviću v zadnjem trenutku strel blokiral Žan Florjanc.

Krčani bodo v zadnjem, 36. krogu v soboto gostili Gorico.

* Stadion Ljudski vrt, gledalcev 4500, sodniki: Perić, Pospeh in Šprah.

* Strelec: 1:0 Zahović (21.), 2:0 Zahović (79.).

* Maribor: Handanović, Milec, Rajčević, Ivković, Viler, Vrhovec (od 82. Pihler), Dervišević, Bajde (od 67. Mulahusejnović), Kramarič (od 70. Hotić), Mešanović, Zahović.

* Krško: Frelih, Volarič, Zakrajšek, Cetina, Štefulj, Kordić, Da Silva, Jandrek (od 46. Majić), Sokler (od 60. Florjanc), Vukušić, Volaš.

* Rumeni kartoni: /.

* Rdeči karton: /.

STA, M. Ž.