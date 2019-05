Že 31. so se srečali stanovalci domov

23.5.2019 | 18:00

Srečanje DSO v Metliki (Foto:bdg)

Metlika - Pod šotorom na Partizanskem trgu v Metliki je včeraj vzdušje vigredi nadaljevala starejša generacija. Na 31. srečanju stanovalcev domov za starejše iz Dolenjske in Bele krajine so se zbrale številne »ekipe« stanovalcev iz domov Črnomelj, Grosuplje, enote Loški Potok, Kočevje, Novo mesto, Ribnica, Trenje, Zavoda sv. Terezije in Metlike.

Dom starejših občanov Metlika je bil tokrat gostitelj srečanja, zato je udeležence poleg Brede Božnik, državne sekretarke na pristojnem ministrstvu, nagovorila tudi nova direktorica doma Ivica Lozar.

Starejši so se razvedrili ob živahnem kulturnem programu, ki ga je povezovala Erika Kralj, v njem pa so peli in plesali otroci iz vrtca in osnovne šole, razvedrile so jih plesalke falmenka, še posebej pa pevke in pevci iz vrst stanovalcev doma. Udeleženci srečanja so se po kulturnem programu pomerili še v nekaterih družabnih igrah.

V Domu starejših občanov Metlika (DSO) so ta dan tudi slovesno odprli energetsko prenovljeno stavbo, s katero bo ustanova po besedah njene direktorice veliko privarčevala. S slovesnostjo pa so zaključili tudi evropski projekt Center aktivnosti – Srebrni dvor, ki ga je od lanskega maja skupaj s partnerji vodil DSO Metlika in se v juniju končuje.

Da bi izkoristili izpraznjene prostore komende, so prijavili 60.000 evrov vreden projekt na LAS Dolenjska in Bela krajina, za kar so dobili tudi evropski denar. Vsako dopoldne so v teh prostorih potekale različne družabne dejavnosti, predvsem ustvarjalne in družabne delavnice ter predavanja, ki so bile namenjene občanom vseh treh belokranjskih občin.

Dogajanje se je pokazalo še posebej dobrodošlo za ljudi, ki ne živijo v domu in so pogosto osamljeni, zato direktorica Lozarjeva napoveduje, da bodo našli možnosti, da ga bodo peljali še naprej.

Besedilo in fotografije: B. D. G.

