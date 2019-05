Odvzel prednost in povzročil nesrečo

23.5.2019 | 11:00

Poročali smo že o sinočnji nesreči v Črmošnjicah, iz Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili še nekaj podrobnosti. O nesreči so bili črnomaljski policisti obveščanei nekaj pred 20. uro. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 34-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vključevanju na prednostno cesto odzvel prednost 60-letnemu vozniku. V nesreči sta se lažje poškodovala 60-letni voznik in 60-letna potnica v njegovem vozilu. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Vlomil v svečomat

V Srebrničah je med torkom in sredo nekdo vlomil v svečomat in ukradel nekaj kovancev. Z vlomom je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Ob hrano in oblačila

Med ponedeljkom in sredo je v Premagovcih neznanec vlomil v počitniško hišo ter odnesel prehrambene izdelke in oblačla. Škode je za okoli 500 evrov.

Iračan skrit na podvozju vlaka, Alžirci nezakonito čez mejo

Policisti PMP Dobova so včeraj med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo našli državljana Irana, ki se je skrit na podvozju vlaka poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so policisti na območju Rakovca izsledili in prijeli štiri državljane Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

