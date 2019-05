Prvakom so se dobro upirali

23.5.2019 | 10:50

Foto: R. N., arhiv DL

Ribnica - Rokometaši Ribnice so včeraj z 24:28 izgubili s Celjem, ki je dva kroga pred koncem prvenstva tudi teoretično potrdil že šesti zaporedni in skupno 23. naslov državnih prvakov.

Žilavi Ribničani so se dobro upirali Celjanom, a jim je za preobrat zmanjkal gol ali dva. Polčas so serijski državi prvaki dobili z dvema goloma razlik (15:13) in tudi v nadaljevanju so ohranjali varno prednost. V 40. minuti so povedali za pet (21:16), a Ribničani so se tri minute pred zadnjim sodnikovim žvižgom približali na dva gola zaostanka (26:24). Toda zasuk jim ni uspel, zmago Celja pa sta z zadetkoma potrdila Gal Marguč in Tilen Kodrin.

Ribničani bodo v naslednjem krogu gostovali v Velenju, nato pa jih doma čaka še obračun z Mariboračani.

R. N.