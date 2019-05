Štirje družinski zdravniki dajejo odpoved

23.5.2019 | 12:40

Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojevič. Družinski zdravniki ne valijo krivde za težave nanj, saj v izjavi navajajo, da vzrok njihove stiske "leži predvsem na sistemski državni ravni". (Foto: M. L.)

Brežice - Štirje družinski zdravniki iz Zdravstvenega doma Brežice z junijem dajejo odpovedi zaradi nevzdržnih sistemskih delovnih razmer, ki ne omogočajo več varne in kakovostne skrbi za bolnike. Odpovedni rok se jim izteče konec avgusta, a so pripravljeni umakniti odpovedi, če bodo uresničili njihove zahteve, je poročala STA.

"Kljub temu da se zavedamo vseh pozitivnih premikov v Zdravstvenem domu Brežice v mandatu sedanjega vodstva, predvsem proaktivnega zaposlovanja svežih specialistov družinske medicine, naša stiska v obliki dnevnih prekomernih obremenitev v naših ambulantah in prevelikega števila opredeljenih pacientov pri večini izmed nas še vedno traja, ker vzrok te stiske leži predvsem na sistemski državni ravni," so zapisali zdravniki.

Omenjeni zdravniki so pripravljeni umakniti odpovedi, če bo z aneksom dve urejeno stoodstotno financiranje ekip ambulant družinske medicine, ki dosegajo 1.895 glavarinskih količnikov oziroma 1.383 opredeljenih bolnikov.

Aneks ena k splošnemu dogovoru, ki je mejo za odklanjanje novih bolnikov postavil pri 1.895 glavarinskih količnikih, so ocenili kot "pozitiven signal in tudi največ, kar je lahko nov minister za zdravje v zelo kratkem času svojega mandata dosegel". A so ob tem opozorili, da za zdravnike to v praksi predstavlja le povrnitev v izhodiščno stanje iz leta 2018.

Med pogoji za umik odpovedi je tudi zahteva za prenehanje razpisovanja v sočasno delo na več deloviščih hkrati ter delo v popoldanskem turnusu le enkrat tedensko.

Podpisniki navajajo tudi "katastrofalen upad zanimanja za družinsko medicino med mladimi zdravniki".

Zdravniki v Zdravstvenem domu Brežice so potrdili obstoj izjave z omenjenimi zahtevami in njeno objavo preko STA. Direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojevič je bil ob našem klicu odsoten, v tajništvu pa so pojasnili, da direktor ne želi dajati izjav v zvezi z omenjenimi odpovedmi družinskih zdravnikov.

M. L.