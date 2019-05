Krško od praznika do praznika

Župan Miran Stanko in Melita Čopar (Foto: Rasto Božič)

Krško - Številne športne, kulturne in druge prireditve se bodo od danes pa do nedelje, 9. junija, zvrstile ob občinskem prazniku, ki ga Krško posveča spominu na prve padle krške borce in vrnitvi izgnancev, pred današnjim začetkom praznovanja pa je župan Miran Stanko s sodelavci poleg programa včeraj na novinarski konferenci predstavil tudi lanske pridobitve občine in vse, kar nameravajo zgraditi letos.

V letu od lanskega praznika do letošnjega praznika je Občina Krško po besedah župana: »sledila cilju uravnoteženega razvoja na območju celotne občine, hkrati pa so storili predvsem korak naprej pri vključevanju občank in občanov pri načrtovanju naložb.«

Med večjimi zaključenimi naložbami preteklega leta je omenil predvsem izgradnjo in sprostitev prometa po novem mostu v sklopu izgradnje krške obvoznice, rekonstrukcijo državnih in občinskih cest, nadomestno gradnjo skoraj ničenergijskega vrtca pri Osnovni šoli Adama Bohoriča v Brestanici, energetsko sanacijo Osnovne šole Podbočje, zaključek obnove Hočevarjevega mavzoleja, nadaljevanje obnove in širitve osrednje krške knjižnice, umeščanje novega objekta Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v staro mestno jedro, nove priključke za širokopasovne povezave, zaključek gradnje poslovilnega objekta na pokopališču Raka ter začetek gradnje poslovilnega objekta na pokopališču v Krškem. Že tretje leto zapored so letos izvedli razpis za sofinanciranje počitniškega dela mladih v krških podjetjih v višini 36.000 evrov .

Krška občina ima tudi za obdobje do naslednjega praznika smele načrte, precej tudi na področju družbenih dejavnosti. Na Senovem bodo pri knjižnici začeli graditi nov ničenergijski vrtec, za katerega so dobili 485.000 evrov iz Eko sklada. Na Zdolah bodo nadaljevali z gradnjo večnamenskega doma, kjer bo tudi vrtec. Začeli bodo pripravljati projektno dokumentacijo za energetsko sanacijo Doma XIV. divizije na Senovem. Prav tako že tečejo postopki za umestitev novega objekta Osnovne šole s prilagojenim programom dr. Mihajla Rostoharja v staro mestno jedro Krškega. V načrtu je tudi gradnja nove podružnične šole z vrtcem v Velikem Podlogu, za kar trenutno pridobivajo gradbeno dovoljenje.

Na področju kulture je največja investicija obnova in gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice v Krškem, za kar so januarja že dobili gradbeno dovoljenje, Eko sklad pa bo pri tem projektu pomagal s 380.000 evri, že poleti pa bodo začeli z zaščitnimi arheološkimi izkopavanji. Krško je tudi nosilec projekta posavskih občin Bibliobus.

Leto je predvsem v znamenju zaključka izgradnje krške obvoznice. Potem ko je bil v februarju tretji most čez Savo odprt za promet, Občina Krško in Direkcija za infrastrukturo načrtujeta, da bo konec junija stekel promet tudi po delu obvoznice mimo Vipapa. Na južnem kraku obvoznice skozi Žadovinek poteka gradnja krožišča pri Eurogardnu, dela na celotni trasi južnega kraka pa bodo po načrtih zaključena jeseni. Načrtujejo peš mostu preko Save v Krškem ter medmestni kolesarski povezavi Krško – Kostanjevica na Krki in Krško – Kozje ter dokončanje kolesarske poti na Senovem in ureditev kolesarske povezave skozi Sotelsko. V načrtu so tudi štiri nova izposojevališča koles v Krškem in nadgradnja avtomatskega sistema brezplačne izposoje ter ena v Brestanici ter ureditev parkirišča P+R (Park and ride) ob železnici v Krškem pri Vipapu v Krškem.

Lotili se bodo tudi projekta Podjetniški inkubator Krško za start-up podjetja, ki bo prostore imel na CKŽ 44 v starem mestnem jedru Krškega. Projekt je Občina Krško prijavila v Dogovor za razvoj regij - Podjetniški inkubator Krško s ciljem ustvarjanja pogojev za razvoj podjetništva in povečanje podjetniške dinamike. Naložba znaša 470.388 evrov, občina pa kandidira na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj in države v skupni višini 385.564,49 evrov.

Občina je podpisala dveletno pogodbo za komasacije na področju Velikega Podloga v višini okoli 160.000 evrov. Zaključujejo gradnjo komunalne infrastrukture Gorica, Jelše, Veliki Podlog ter gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Senovem.

S pilotnim regijskim projektom Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje želijo investirati v javno infrastrukturo za vzpostavitev prostorov za izvajanje dejavnosti dnevnega centra in bivanjskih enot za starejšo populacijo in osebe z motnjami v duševnem zdravju. V načrtu je tudi dnevni center v okviru Doma starejših občanov Krško, začeli pa so tudi z aktivnostmi za gradnjo novega bloka oskrbovanih stanovanj.

Po zaključku gradnje poslovilnega objekta na pokopališču v Krškem preostane še gradnja poslovilnega objekta pri pokopališču na Stranjah, ki bo plod sodelovanja krške občine s sevniško. Trenutno poteka postopek izbire izvajalca gradbenih del širitve in obnove gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi.

V tem prazničnem času bodo po besedah direktorice občinske uprave Melite Čopar 27. maja namenu predali nov nadhod nad železniško progo pri železniški postaji v Krškem. Slovenske železnice in Občina Krško sta našla skupno rešitev in konec marca začeli s prvimi deli, v aprilu je bil nadhod postavljen. V začetku junija bo Občina Krško podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica. Na tej šoli bodo namreč zgradili prizidek z dvema učilnicama in knjižnico ter preuredili kuhinjo, vse z novo opremo, v skupni višini okoli 930.000 evrov. 6. junija pa bodo namenu predali nov poslovilni objekt na pokopališču v Krškem. Gradbena dela so bila zaključena lani, pridobljeno je tudi že uporabno dovoljenje, trenutno pa je v izdelavi oprema mrliške vežice. Celotna naložba je znašala 1,5 milijona evrov.

Kot so še predstavili na novinarski konferenci je usmerjenost Občine Krško k občanom je podkrepljena s številnimi komunikacijskimi kanali, preko katerih pridobiva predloge ter informacije glede njihovega zadovoljstva. V ta namen so pred leti uvedli spletno aplikacijo Pobude občanov, kjer zbirajo pobude, predloge in vprašanja občanov. Odziv občanov pa je vsako leto večji, je poudarila direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Ker pa si želijo še tesnejšega sodelovanja z občani, so stekli postopki za uvedbo participativnega proračuna za leto 2020. Zbrali so 50 različnih predlogov z različnih območij občine, ki jih bo komisija v teh dneh pregledala in v skladu s kriteriji in merili uvrstila na glasovanje med 5. in 12. junijem. Občanke in občani bodo lahko glasovali za predlagane projekte elektronsko na spletni strani Občine Krško ali pa na sedežih krajevnih skupnostih 5. in 12. junija 2019 med 15. in 19. uro.

PRIREDITVE OB PRAZNIKU OBČINE KRŠKO 2019

PETEK, 24. maj 2019

•ob 9.30

Rozalkin dan

Glasbena šola Krško

(Valvasorjeva knjižnica Krško)

•ob 16.00

Dan Valvasorjeve knjižnice Krško

Mestni park pred Valvasorjevo knjižnico Krško

(Valvasorjeva knjižnica Krško)

SOBOTA, 25. maj 2019

•ob 9.00

Pokal Občine Krško v streljanju z zračno puško (za cicibane/ke - pionirje/ke)

Strelišče Leskovec pri Krškem

(Strelsko društvo Leskovec)

•ob 9.00

Slovenski pokal v kajak-kanu - divje vode za mlajše kategorije - Krško 2019 in Državno prvenstvo Slovenije v kajak-kanu - divje vode za mlajše kategorije

Reka Sava pod krškim mostom, travnik nasproti Mladinskega centra Krško

(Kajak kanu klub Krško)

•ob 9.00

Teniški turnir dvojic v počastitev praznika občine Krško

Teniško igrišče pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica

(Teniški klub Brestanica)

•ob 9.00

Telovadimo skupaj

Mestni park v Krškem

(Društvo Šola zdravja)

•ob 9.00

Državno tekmovanje slovenskih godb

Kulturni dom Krško

(Kulturno društvo Pihalni orkester Krško)

•ob 15.00

Festival piva Krško

Staro mestno jedro Krškega

(Center za podjetništvo in turizem Krško in Občina Krško)

NEDELJA, 26. maj 2019

•ob 10.00

Slovenski pokal v kajak sprintu za mlajše kategorije - Brestanica 2019

Akumulacijsko jezero na reki Savi pri Brestanici in parkirišče pri gostilni Pečnik

(Kajak kanu klub Krško)

PONEDELJEK, 27. maj 2019

•ob 13.00

Otvoritev nadhoda nad železniško progo

Parkirišče pri Železniški postaji Krško

(Občina Krško)

TOREK, 28. maj 2019

•od 10.00 do 14.00

Mednarodni festival: »Igraj se z mano«

Mestni park pred Valvasorjevo knjižnico Krško

(Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško)

•ob 20.00

»Hočeva ostati v odnosu, ne le živeti na istem naslovu« - pogovorni večer

Dvorana v parku

(Društvo Družina in Življenje)

SREDA, 29. maj 2019

•ob 18.00

Koncert orkestrov Glasbene šole Krško

Velika dvorana Kulturnega doma Krško

(Glasbena šola Krško)

ČETRTEK, 30. maj 2019

•ob 11.00

Dan odprtih vrat čebelarskega društva Senovo-Brestanica

Čebelarski dom Kladje, Senovo

(Čebelarsko društvo Senovo-Brestanica)

•ob 12.00

Področno prvenstvo osnovnih in srednjih šol Posavja v akvatlonu 2019

Bazen Brestanica

(Triatlon klub Krško)

PETEK, 31. maj 2019

•ob 12.00

Okrogla miza z udeleženci 13. UNESCO tabora in zunanjimi obiskovalci na temo: »Narava - ji znamo in zmoremo prisluhniti«

Kulturna dvorana Doma XIV. divizije Senovo

(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

•ob 17.00

Predstavitev krških sinhronih plavalk

Bazen v Osnovni šoli Leskovec pri Krškem

(Klub sinhronega plavanja Krško)

•ob 18.30

Druženje udeležencev 13. UNESCO tabora in krajanov ob krušni peči

Krušna peč v »Uradniški koloniji« na Senovem

(Osnovna šola XIV. divizije Senovo)

SOBOTA, 1. junij 2019

•ob 9.30

3. Meštrovičev memorial in mednarodni šahovski turnir

Gostišče Senica, Senovo

(Šahovski klub Triglav Krško)

•ob 9.30

Dolenjski teniški satelit

Igrišče Teniškega kluba Krško

(Teniški klub Krško)

•ob 10.00

6. mednarodni Plavalčkov miting v plavanju za invalide

Bazen Brestanica

(Športno društvo Plavalček)

•ob 15.00

Turnir v odbojki na mivki - srečanje z gosti iz Bajine Bašte

Odbojkarsko igrišče pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica

(Odbojkarsko društvo Brestanica)

•ob 19.00

FIM Speedway Grand Prix - Velika Nagrada Slovenije 2019

Stadion Matije Gubca Krško

(Avto moto društvo Krško)

NEDELJA, 2. junij 2019

•ob 10.00

»Želja mojga je srca med prijat´lje iti« - župnijski praznik

Cerkev svetega Ruperta na Vidmu

(Župnija svetega Ruperta, Krško - Videm ob Savi)

•ob 10.00

»Krško open 2019« - karate nastop in otroško prvenstvo

Mala športna dvorana Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

(NIPPON klub Krško)

•ob 15.00

Tradicionalne kasaške dirke s Šampionatom Slovenije

Hipodrom Brege

(Konjeniški klub Posavje Krško)

PONEDELJEK, 3. junij 2019

•ob 14.00

Podelitev priznanj najboljšim inovacijam regije Posavje za leto 2019

Grad Rajhenburg

(GZS, Območna zbornica Posavje, Krško)

•ob 18.00

»Glava - Rubikova kocka« - predavanje

Kulturni dom Krško

(Društvo Šola zdravja)

TOREK, 4. junij 2019

•ob 10.00

Podpis pogodbe za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Koprivnica

Osnovna šola Koprivnica

(Občina Krško)

•ob 18.00

Koncert komornih skupin Glasbene šole Krško

Grad Rajhenburg

(Glasbena šola Krško)

SREDA, 5. junij 2019

•od 13.00 do 17.00

Dan odprtih vrat Dnevnega centra ZPM Krško

Dnevni center ZPM Krško

(Zveza prijateljev mladine Krško)

•ob 15.30

Veliki pokal Nogobikec

Igrišče pri Osnovni šoli Leskovec pri Krškem

(Društvo športna šola Posavje)

ČETRTEK, 6. junij 2019

•ob 15.00

Dan odprtih vrat Društva upokojencev Senovo

Prostori Društva upokojencev Senovo

(Društvo upokojencev Senovo)

•ob 16.00

Otvoritev novega poslovilnega objekta na pokopališču Krško

Pokopališče Krško

(Občina Krško)

PETEK, 7.junij 2019

•ob 7.00

Z Bohorsko konjenico ob meji občine Krško

Grad Rajhenburg - zbirno mesto

(Društvo Bohorska konjenica)

•ob 14.00

»Za srce in dušo« - otvoritev razstave ročnih del

Dom XIV. divizije Senovo

(Društvo upokojencev Senovo)

Osrednji prireditvi ob prazniku Občine Krško:

•ob 17.00

Slavnostna akademija v počastitev praznika Občine Krško

Kulturni dom Krško

(Občina Krško)

•ob 19.00

Kulturno-zabavno druženje občank in občanov

Ploščad pred Kulturnim domom Krško

(Občina Krško)

SOBOTA, 8. junij 2019

•ob 8.00

48. mednarodni plavalni miting - Krško 2019

Bazen Brestanica

(Plavalni klub Celulozar Krško)

•ob 8.00

Juriš na Bohor

Jablance

(Planinsko društvo Bohor Senovo)

•ob 10.00

3. rekreativni turnir v badmintonu - KRŠKO OPEN 2019

Športna dvorana Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

(Športna zveza Krško)

NEDELJA, 9. junij 2019

•od 8.00 do 18.00

»13. Vaški turnir v fuzbalu« za pokal Krajevne skupnosti Krško polje

Asfaltno igrišče na Drnovem

(Športno, turistično in kulturno društvo Neviodunum)

•ob 9.00

Triatlončkov dan

Sprehajalna pot ob Savi - pod krškim mostom

(Športno društvo Posavje)

•ob 9.00

Pohod na Grmado v počastitev praznika občine Krško

Ribnik na Resi

(Planinsko društvo Videm Krško)

•ob 18.00

»Pustite nam naš svet« - koncert

Dvorana v parku

(Društvo mladi harmonikarji, VS Mavrice)