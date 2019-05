Romska zasedba krškega Studia 44

24.5.2019 | 13:10

Amala (Foto: I. Vidmar)

Krško - Sinoči so v starem Krškem odmevali romski ritmi. V Studiu 44 na Cesti krških žrtev 44 je bil v gosteh pri Big bandu Krško romski jazz glasbenik Imer Traja Brizani, ki se je Krčanom najprej predstavil s svojo skupino Amala, kar, kot je pojasnil, v romskem jeziku pomeni prijatelji, v drugem delu koncerta pa se mu je na odru pridružil tudi krški big band pod vodstvom dirigenta Aleša Suše, ki je z Amalo odigral del repertoarja, ki ga je ta skupina lani odigrala v kinu Šiška z Big bandom RTV Slovenija.

V Prištini pred 61 leti rojeni romski glasbenik, skladatelj, jazzovski basist, multinštrumentalist in muzikolog Imer Traja Brizani je v Slovenijo prišel pred več kot štiridesetimi leti in največkrat nastopa s svojo glasbeno skupino Amala. Z različnimi zasedbami je izdal več kot dvajset albumov avtorske glasbe in je priznan tudi na mednarodni jazzovski sceni.

I. V.

