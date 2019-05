Vseslovenski zmagovalci mladi iz OŠ Bršljin

24.5.2019 | 10:20

Zmagovalci sedme sezone Varno na kolesu so mladi kolesarji in kolesarke OŠ Bršljin. (Foto: Marjana Ojsteršek)

Ljubljana, Novo mesto - Na včerajšnji zaključni prireditvi programa Varno na kolesu, ki ga družba Butan plin skupaj s partnerji in podporniki izvaja že sedmo leto, je zmago letos odnesla novomeška Osnovna šola Bršljin, ki je v tem projektu sodelovala že petič, in si tako prislužila glavno nagrado v višini 1000 evrov. Na drugo mesto se je uvrstila OŠ Prestranek, ki je prejela 800 evrov, na tretje mesto pa OŠ Dobje, njihova nagrado je znašala 600 evrov, so sporočili iz družbe Butan plin.

Čeprav je program prvotno namenjen šolarjem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, pa k varni udeležbi v prometu spodbuja prav vse. V okviru dodatne naloge »Na kolo za zdravo telo« so se lahko letos programu pridružili vsi učenci sodelujočih šol, ki so z rednim kolesarjenjem nabirali kilometre za svojo šolo. Največ kilometrov so zabeležili na OŠ Moravče. Nagrado, servis koles, ki ga poklanja partner programa Zavarovalnica Triglav, pa prejmejo tudi osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko, Ivanjkovci in Trbovlje.

Ob tem je Tomaž Grm, generalni direktor družbe Butan plin, ki projekt spremlja od vsega začetka, izpostavil: »Varnost predstavlja pomembno vrednoto, ki nas vselej spremlja tako v vsakodnevnem življenju kot tudi pri vseh naših poslovnih odločitvah. Prav zato vidimo v programu Varno na kolesu izjemno gonilno moč spodbujanja družbenega razvoja, ki dobrobit in varnost posameznika postavlja na prvo mesto, sploh, ko govorimo o otrocih. Širitev programa tekom minulih let, kjer se nam iz leta v leto priključujejo novi partnerji, podporniki in šole, je zato resnična potrditev, da smo na dobri poti.« Vseslovenski program Varno na kolesu je v letošnjem šolskem letu povezal 90 šol oziroma več kot 3.300 šolarjev.

Pester program je povezoval Miha Deželak, za glasbeno popestritev pa je poskrbela glasbenica Tinkara Kovač. Učenci in učenke so se po uradnem delu zabavali s številnimi razburljivimi kolesarskimi animacijami in aktivnostmi, ki so jih pripravili partnerji in podporniki projekta, in sicer Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Policija, Kolesarska zveza Slovenije, podjetje BTC, Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav.

Tako so se lahko podali na kolesarski poligon, preverili svojo naletno težo pri različnih hitrostih ob morebitni nesreči, se preizkusili v polžji vožnji in sestavljanju prometnih znakov, preverili svoje znanje o kolesarski opremi, prisluhnili predstavitvi Policije in se fotografirali z maskoto Kuža Pazi, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Marjana Ojsteršek

Galerija