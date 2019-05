Delničarji Krke v začetku julija o predlogu delitve dobička

24.5.2019 | 10:45

Novo mesto - Delničarji Krke bodo na skupščini, sklicani za 4. julij, odločali o predlogu delitve bilančnega dobička za lani. Po njem bi za dividende namenili 101,8 milijona evrov oz. 3,20 evra bruto na delnico, kar v primerjavi z lansko dividendo predstavlja 10,3-odstotno povečanje, je poročala STA.

Od bilančnega dobička v višini 189,5 milijona evrov bi po predlogu za druge rezerve iz dobička namenili 43,8 milijona evrov, prav toliko bi prenesli v naslednje leto, je družba danes objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Delničarji se bodo med drugim seznanili, da je Hans-Helmut Fabry sredi marca odstopil s funkcije člana nadzornega sveta in glasovali o tem, da za članico nadzornega sveta z začetkom julija za pet let izvolijo Mojca Osolnik Videmšek. Na skupščini bodo prejeli še informacijo, da je svet delavcev družbe sredi februarja kot predstavnike delavcev v nadzorni svet za pet let od sredine julija izvolil Tomaža Severja, Franca Šaška in Matejo Vrečer.

M. Ž.