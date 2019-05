Izgubila oblast nad vozilom in se prevrnila

24.5.2019 | 12:20

Foto: Arhiv DL

Zjutraj nekaj pred 6. uro so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči pri Blanci. Po prvih ugotovitvah je 27-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli reševalci.

Bil je lačen

V Dolenjih Laknicah je nekdo vlomil v zidanico in odnesel prehrambene izdelke. Vlomil je še v dva objekta, iz katerih po izjavah oškodovanca ni ničesar odtujil.

Afganistanca skrita med tovorom

Policisti PMP Obrežje so včreja pri pregledu tovornega vozila srbskih registrskih oznak v tovornem delu našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so prdali hrvaškim varnostnim organom.

Alžirci nezakonito čez mejo

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so policisti na območju Metlike izsledili in prijeli državljane Alžirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

M. Ž.