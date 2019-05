Slovenski državni gozdovi prikazali gozdno proizvodnjo

24.5.2019 | 14:30

Prikazali so gozdno proizvodnjo oz. sečnjo in spravilo ter prevoz lesa z najsodobnejšo opremo. (Foto: SiDG)

Kočevje - Slovenski državni gozdovi, ki upravljajo z gozdovi v državni lasti, so včeraj v okviru tedna gozdov, ki tradicionalno poteka zadnjih teden v maju, prvič pripravili dan odprtih vrat. Približno 250 obiskovalcem, med njimi so bili tudi šolarji iz Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje in okoli 30 lastnikov zasebnih gozdov, so za vasjo Gorenje v smeri proti Mali gori v bližini Kočevja prikazali gozdno proizvodnjo oz. sečnjo in spravilo ter prevoz lesa, je poročala STA.

Pokazali so delo z najsodobnejšim kompletom strojne sečnje, zgibnikom in prilagojenim kmetijskim traktorjem, nalaganje lesa na gozdarsko opremljen tovornjak in odpremo gozdno-lesnih sortimentov. V predstavitev so vključili tudi prikaz varovalne opreme sekača.

Slovenski državni gozdovi (SiDG) so lastno gozdno proizvodnjo začeli vzpostavljati v začetku leta 2018 s prenosom te dejavnosti iz hčerinske družbe Snežnik, lani pa so kupili najsodobnejše stroje in opremo za delo v gozdu. Naložb v lastno gozdno proizvodnjo - komplet za strojno sečnjo, žični žerjav ter v zgibne in prilagojene traktorje, je bilo lani za 2,10 milijona evrov, v lasten transport oz. nakup vlačilcev, tovornjakov z nakladalno napravo in prikolicami ter cistern za prevoz goriva pa za 1,71 milijona evrov, je navedla STA.

Družba za gospodarjenje z gozdovi v državni last ima sedež v Kočevju, v regiji, kjer večino površin preraščajo gozdovi in kjer je 80 odst. gozdov v lasti države. Državni gozdovi sicer predstavljajo približno 20 odst. vseh gozdov pri nas, Slovenski državni gozdovi gospodarijo z 234.986 hektarjev gozdov, kar predstavlja skoraj 12 odstotkov površine države.

SiDG, ki ima v gozdni proizvodnji 49 zaposlenih, je imel konec lanskega leta skupno 239 zaposlenih. Podjetje je ustvarilo 77 milijonov evrov prihodkov, kar je 33 odstotkov več kot leto prej, medtem ko se je dobiček iz poslovanja znižal s 16,9 na 14,2 milijona evrov. Za naložbe so skupno lani namenili 6,2 milijona evrov, je poročala STA.

M. Ž., Foto: SiDG

