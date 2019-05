Namenu predali prenovljeno šolsko igrišče

24.5.2019 | 16:00

Trak sta prerezala ravnateljica šole Anica Marinčič in mirnski župan Dušan Skerbiš. (Foto: Ž. Z.)

Mirna - Na Mirni so včeraj namenu predali prenovljeno šolsko igrišče. Staro je bilo namreč že precej dotrajano, zato je bila obnova nujna.

Na atletski stezi in pomožnimi igrišči – stezo za skok v daljino in troskok, polkrožni del za skok v višino ter met kladiva in suvanje krogle, je sedaj tartan, z njim pa so oblekli tudi košarkarsko igrišče. Med drugim je tudi izvajalec, to je Komunala Trebnje, ki je bilo izbrano na razpisu, uredil tudi odvodnjavanje, s katerim je bilo v preteklosti precej težav. V sklopu urejanja igrišča so postavili še pitnike in tlakovali potke. Naložba je stala 209.000 evrov, od tega so 43.000 evrov dobili od države, ostalo pa je šlo iz občinskega proračuna, so sporočili z občine.

»Dolgo časa smo čakali na kakšen ustrezen razpis in prišli do njega. Prijavili smo se in vesel sem, da smo dosegli najboljše število točk skupaj z občino Tolmin. Igrišče na tartanu smo si želeli že dolgo časa, vendar glede na prioritete, ki jih je imela občina, žal nismo mogli k temu projektu pristopiti prej. Sedaj je igrišče urejeno in prepričan sem, da ga bodo vsi uporabniki znali dobro uporabljati, da se bo na Mirno vrnila atletika, da bo na Mirni zraslo novo število odličnih športnikov tako v državnem kot tudi evropskem in svetovnem merilu,« je povedal župan Dušan Skerbiš.

Na mirnski osnovni šoli so zelo veseli nove pridobitve. »Igrišče bodo za potrebe atletike, ki se izvaja pri pouku športa, lahko uporabljali vsi učenci od prvega do vključno devetega razreda. Uporabljali ga bodo lahko tudi učenci, ki se izobražujejo v oddelkih šole s prilagojenim programom, nižji izobrazbeni standard. Tisti, ki so v posebnem programu, ga bodo lahko uporabljali za lažje gibalne oblike. Otroci iz vrtca pa ga bodo uporabljali za tiste športne aktivnosti, ki so primerne za otroke predšolskega obdobja.,« je dejala ravnateljica šole Anica Marinčič.

Igrišče so namenu predali po prireditvi Mavrični planet, na kateri so bile letos v ospredju želje - otroci od vrtca do devetega razreda so o željah pripovedovali, peli, plesali in igrali pred polno športno dvorano, ki se je nato preselila pred dvorano, na rob prenovljenega šolskega igrišča. Tam so najprej zaplesali mirnski plesalci Plesnega centra Dolenjske, osnovnošolci so odtekli štafeto, nato pa sta ravnateljica in župan ob željah po odgovorni uporabi igrišča prerezala trak, so še sporočili z občine.

R. N., foto: Lapego

