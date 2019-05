Kraj, kjer prebiva juhuhu druščina

24.5.2019 | 18:15

Manca Čampa Pavlin je v starem mestnem jedru Novega mesta odprla mestno igralnico Juhuhulico. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Hkrati z uradnim odprtjem prenovljenega Glavnega trga je v novomeškem mestnem središču, na stiku Rozmanove ulice in Glavnega trga, svoja vrata pred dvema tednoma odprla tudi mestna igralnica Juhuhulica.

V okviru Zavoda Karolina jo je odprla novinarka in nekdanja urednica slovenske izdaje Cosmopolitana, danes pa tudi kolumnistka, blogerka in podjetnica Manca Čampa Pavlin iz Novega mesta. 180 m2 velik in razgiban prostor z atrijem je v osnovi namenjen mamam z otroki, ki bi rade v miru posedele in se sprostile v družbi prijateljev ali knjige, medtem ko bi se njihovi otroci igrali. »Mame z majhnimi otroki imamo vedno občutek, da bodo otroci v lokalih naredili škodo, in potem še tisti čas, ki si ga vzamemo zase, preživimo v stresu. Tu pa se otrok lahko igra, medtem ko starši v miru pijejo kavo,« koncept igralnice pojasni Manca.

Lepo urejena Juhuhulica je odprta vse dni v tednu razen nedelje. Vstopnina za otroke znaša dva evra, za odrasle je vstop brezplačen, je pa dobrodošlo, da tu kaj spijejo in se dobro počutijo. Posebnega varstva za otroke ni in tudi igrač v Juhuhulici ni ogromno, so pa zato toliko bolj skrbno izbrane. »Več pedagoških šol poudarja, kako je pomembno, da otroku pustimo predvsem prostor. Bo že sam pokazal, kaj ga zanima in s čim se bo igral. Ne potrebuje preveč vsega,« poudarja Manca, ki želi, da bi Juhuhulica, »kraj, kjer prebiva juhuhu druščina, ki si med seboj pomaga in skrbi drug za drugega«, sčasoma prerasla v pravi družinski in večgeneracijski center.

Tako namerava Juhuhulica že poleti organizirati počitnice za šolske otroke z naslovom Spoznaj svoje mesto, med katerimi bodo otroci odkrivali Novo mesto, spoznavali pomembne ljudi, ki so tu živeli in ustvarjali, ter se seznanili s poklici, ki so v mestnem jedru nekoliko drugačni. »Pripravili bomo tudi predavanja o motivaciji, sproščanju in stresu, saj so sodobni otroci pogosto zelo obremenjeni, pa tega niti ne opazimo,« poudarja Manca.

V sklopu Juhuhulice deluje tudi prodajalnica s kakovostnimi igračami in izdelki za otroke, med katerimi je tudi precej slovenskih in celo povsem lokalnih izdelkov. Ker imajo kuhinjo, bodo že poleti v njej zaživele otroške kuharske delavnice, prostor pa bo na voljo tudi za rojstnodnevne zabave. Še več dogajanja Manca Čampa Pavlin napoveduje za jesen, ko bodo v igralnici organizirali različne delavnice za vse generacije, od otroških gibalnic in joge za nosečnice do predavanj za starejše.

Podobnih igralnic tudi v večjih mestih po Evropi ni prav veliko, čeprav sodobna mesta tak prostor zelo potrebujejo, je prepričana Manca. Da je res tako, pričajo tudi odzivi staršev in otrok, ki so Juhuhulico napolnili že prvi dan po odprtju. »Novo mesto včasih kar malo podcenjujemo, pa tu živi veliko izobraženih in zelo kultiviranih ljudi,« razmišlja Manca, ki se dobro zaveda, da se je z Juhuhulico podala na negotovo podjetniško pot. A brez prvega koraka, naj bo ta še tako tvegan, res ne pridemo nikamor.

Članek je bil 16. maja objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić