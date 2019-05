FOTO: Dvojni praznik in priznanja

24.5.2019 | 18:10

Dobitniki priznanj (z leve) Slavi Zelič, Franc Zupančič, Peter Gorenc, Gorazd Kovač (predstavnik društva Hrast), Mihaela Jelenc in Andreja Umek. Levo predsednik krajevne skupnosti Janez Virant in desno župan Srečko Ocvirk. (Foto: M. L.)

Učenci so predstavili nekdanjo in sedanjo šolo. (Foto: M. L.)

Nastopila sta zbora pod vodstvom Mateje Repovž Lisec. Navzoči so jim zaploskali tudi za njihov nedavni velik uspeh na regijskem tekmovanju v Zagorju ob Savi. (Foto: M. L.)

Tržišče - S sinočnjo prireditvijo so v Tržišču počastili praznik krajevne skupnosti in 150 let šolstva v kraju. Zbrane so nagovorili predsednik krajevne skupnosti Janez Virant, ravnateljica Osnovne šole Tržišče Zvonka Mrgole in sevniški župan Srečko Ocvirk. Ob prazniku krajevne skupnosti so podelili priznanja, ki so jih prejeli Slavi Zelič, Franc Zupančič, Peter Gorenc, Klub ljubiteljev starodobnih vozil mirnske doline Hrast Tržišče, Mihaela Jelenc in Andreja Umek.

Prireditev je bila s sporedom v znamenju šolstva. Učenci so s kratko uprizoritvijo, ki sta jo zasnovali učiteljici Tjaša Hribar Brce in Mateja Repovž Lisec, predstavili nekdanji in sedanji pouk in šolski red, nastopila sta tudi šolski otroški in mladinski pevski zbor pod vodstvom Mateje Repovž Lisec.

V šolski avli je na ogled razstava Pogled v šolske klopi, ki sta jo pripravili Nena Bedek in Tjaša Hribar z učitelji in učenci.

M. L.

Galerija