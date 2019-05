Gasilci preprečili požar

24.5.2019 | 19:55

Malo po 10. uri so gasilci PGD Žužemberk prejeli obvestilo, da se iz hiše na Grajskem trgu močno kadi. Ko so vstopili v hišo so ugotovili, da se kadi iz kuhinje, v kateri je na prižganem štedilniku ostal lonec, v katerem se je smodila hrana. Zaradi hitre intervencije gasilcev do požara ni prišlo.

Ob 5.46 se je na cestnem odseku med HE Blanco in Arto, občina Sevnica, osebno vozilo prevrnilo na streho. Poškodovana je ena oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč poškodovani osebi, preprečili iztekanje motornih tekočin, s tehničnim posegom postavili avtomobil na kolesa in ga izvlekli na cestišče. Reševalci NMP Sevnica so osebo na kraju pregledali in napotili v domačo oskrbo.

Ob 11.46 je v naselju Gora, občina Krško, občanka padla s kolesom in se pri tem poškodovala. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so kolesarko na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

B. B.