Na Štritu trčila traktor in osebni avto

25.5.2019 | 07:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 22. uri sta v naselju Štrit v občini Škocjan trčila traktor in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, pomagali pri oskrbi in prenosu dveh poškodovanih oseb do reševalnega vozila in razsvetljevali mesto nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Kje zapora ceste

Komunala Sevnica obvešča, da bo od 25. maja do 15. julija začasna popolna zapora na lokalni cesti Lonč.dol - Žigarski Vrh - Čanje - Blanca od km 0+850 do km 1+370 v skupni dolžini 520 metrov, vsak dan med 7. uro in 19. uro zaradi sanacija cestišča, širitev nepreglednega zavoja.

Popolna zapora ceste zaradi festivala piva

Center za podjetništvo in turizem obvešča o popolni zapori na cesti Lk 192051 CKŽ, Lk 192091 Gasilska ulica in JP 692483 CKŽ. Zapora bo trajala predvidoma danes od 6. ure do jutri do 6. ure. Vzrok za zaporo je prireditev Festival piva. Obvoz ni predviden.

L. M.