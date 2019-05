Film o blaženem Alojziju Grozdetu navdušil Dolenjce

Vsi trije Alojziji Grozdeti, igralci, ki so upodobili lik našega mučenika: (od leve proti desni) Alex Centa, Jaša Piščanc in Lovro Berkopec.

Novo mesto - Včeraj si je bilo v Kulturnem centru Janeza Trdine mogoče ogledati premiero filma o Alojziju Grozdetu (1923-1943), prvega slovenskega mučenca, po rodu Dolenjca, ki je umrl mučeniške smrti zaradi sovraštva do katoliške vere.

Srce se ne boji - naslov filma so Grozdetovi verzi.

Pogovor voditelja (na desni) s scenaristom in producentom ter režiserjem filma Rokom Andresom in Davidom Sipošem.

Ekipa mladih ustvarjalcev filma

Film, ki je nastal v Studiu Sipoš, finančno pa so ga omogočili Škofija Novo mesto, Postulatura bl. Alojzija Grozdeta in donatorji, je navdušil dolenjsko občinstvo, tako da so poleg načrtovane premiere morali organizirati še eno predstavo prej. In močan aplavz po ogled je bil najlepša nagrada za ustvarjalce filma, ki so po ob koncu tudi spregovorili: režiser in producent David Sipoš, scenarista Rok Andres in Matjaž Feguš, skladatelj Tim Žibrat in trije mladi igralci, ki so upodobili Grozdeta: Lovro Berkopec, Jaša Piščanc in Alex Centa. Slednji (našli so ga na Primorskem) je Grozdeta upodobil v srednješolskih letih.

Srce se ne boji je naslov dobre pol ure dolgega igrano-dokumentarnega filma o Alojziju Grozdetu, ki spremlja njegovo pot iz revnega dolenjskega okolja do perspektivnega dijaka ter njegovo tragično smrt. Spomnimo - Grozde, rojen v Gorenjih Vodalah, je kot globoko veren fant in član Katoliške akcije, odločno branil katoliško prepričanje, kot pesnik pa se je pridni maturant klasične gimnazije očitno zdel revolucionarjem očitno nevaren. Zadnji dan v letu 1942 so ga partizani pred Mirno ujeli, zasliševali, mučili in ubili. Umrl je 1. januarja 1943, njegovo močno iznakaženo truplo so otroci med nabiranjem zvončkov našli skoraj dva meseca pozneje v gozdu blizu mirnskega gradu.

Številni obiskovalci so včeraj dvakrat napolnili veliko dvorano kulturnega centra. Spredaj prvi na desni mag. Igor Luzar.

Kot pravi Grozdetov postulator, Novomeščan mag. Igor Luzar, je bilo sluh Grozdetovega mučeništva in svetosti čutiti od druge svetovne vojne naprej, sicer pa se je slovenski postopek za Grozdetovo beatifikacijo pričel leta 1992 in bil uspešno sklenjen 2003, ko je bila zbrana vsa dokumentacija za pozicijo, ki govori o njegovi mučeniški smrti. Grozde je po razglasitvi za blaženega pred devetimi leti na poti do svetništva, tako kot Anton Martin Slomšek, za kar pa je potrebno priznanje čudeža.

Zgled vsem, zlasti mladim

Film, ki je nastal prav zaradi izjemne zgodbe, ki jo ponuja Grozdetova biografija, je preplet intervjujev in igranih prizorov, ki skušajo Grozdeta prikazati na bolj oseben način. Celoten film si postavlja vprašanje, kdo je sploh bil, in nanj odgovarja s pomočjo strokovnjakov, zgodovinarjev ter običajnih ljudi, ki so prišli z njim v stik.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan

Med drugim o njem govori tudi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, ki poudarja, da nas Grozde nagovarja še danes. »Prav zato, da bi bil lahko tudi v našem času vzor premočrtnosti, zdravega in zavzetega krščanstva in zvestobe pravim krščanskim vrednotam, smo se odločili narediti film, ki naj zlasti mlade, katerih priprošnjik in vzornik je, kaže zgled poguma in pričevanja pokončnosti tudi za ceno žrtev,« je dejal v nagovoru na premieri. Sicer ustvarjalci filma, ki so ga v večini posneli na Dolenjskem, želijo, da film nagovori vse tiste, ki njegovo zgodbo še poznajo, kot tiste, ki se bodo z njo prvič srečali.

Film bodo sedaj predvajali še po drugih krajih po Sloveniji, v načrtu je tudi tujina. V Studiu Sipoš, kjer so se že izkazali s tudi v tujini nagrajenim filmom Goreči škof, ki govori o zažigu škofu Vovka, obljubljajo, da se bodo še lotevali podobnih projektov, saj je to potrebno, filmskih ekip s takimi prioritetami pa pri nas ni.

Kvartet pevcev

Na premieri filma je med drugim v kulturnem programu kvartet solo pevcev Konservatorija za glasbo Jurija Slatkonje iz Baragovega zavoda v Novem mestu zapel Grozdetovo pesem Pevčeva molitev, ki jo je uglasbil Aleš Makovac.

Jutri praznovanje Grozdetovega goda

Osrednje praznovanje Grozdetovega godu, ki ga obhajamo 27. maja (ta dan bo maša na Zaplazu ob 10. uri pri Grozdetovem oltarju), bo jutri na Zaplazu, kamor so pred leti prenesli tudi njegove relikvije. Slovesno somaševanje ob 16. uri bo vodil novomeški škof Andrej Glavan. Ob 15. uri bo molitvena ura, po maši pa molitev ob Grozdetovih relikvijah.

Jutri pa bo potekal tudi 4. pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta od Tržišča do Studenca, ki povezuje kraje rojstva in odraščanja bl. Alojzija. Na posameznih postajah je organiziran kulturni program. Pohod se bo začel ob 8. uri s sveto mašo v župnijski cerkvi v Tržišču.

Besedilo in foto: L. Markelj

