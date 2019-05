Krkaši premagali Jeruzalemčane

25.5.2019 | 08:25

Veselje rokometašev Krke ob zmagi.

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke so sinoči odigrali zadnjo domačo tekmo in se od svojih zvestih navijačev poslovili na najboljši možni način- z zmago nad ormoško ekipo RK Jeruzalem. Izbranci domačega trenerja Roberta Cvikla so v domači dvorani Marof visoko slavili, tekma se je končala z rezultatom 30:18 (13:10).

Tudi tokrat je večino tekme odigrala pomlajena izbrana vrsta novomeških rokometašev, ki so v predzadnjem krogu končnice v ligi za obstanek dobro izkoristili ponujeno priložnost. Krkaši so od prve do zadnje minute diktirali oster tempo igre in kljub nekaterim napakam v napadu ohranjali prednost vse do glavnega odmora, v drugem polčasu pa so odigrali še bolje in Ormožanom povzročali nemalo težav. Varovanci gostujočega trenerja Saše Prapotnika so po deset minutnem strelskem postu in delnim izidom 8-0 v korist Krke, v 52. minuti zaostajali že za dvanajst zadetkov ( 28:16) in jasno je bilo, da bo zmaga zanesljivo ostala v Novem mestu. Razpoloženi Novomeščani so tako v končnici prišli do druge zmage, poleg tega pa so pred zadnjim gostovanjem v sezoni zabeležili še poraz in pet remijev. Danes teden bodo sezono 2018/19 sklenili na dolenjskem derbiju, ki se bo odvijal v dvorani OŠ Trebnje.

Izjave po tekmi:

Robert Cvikl, trener MRK KRKA: "Mi smo se na to tekmo maksimalno pripravili, fantje so imeli zelo veliko željo se od domače publike posloviti z zmago, z dobro predstavo in na koncu nam je to tudi uspelo. Fantom čestitam za visoko zmago, videli smo nekaj starih obrazov, ki se poslavljajo in nekaj novih, ki bodo morali še pošteno garati, da bodo šli po njihovih stopinjah. Kot sem že omenil, smo lahko zadovoljni s tekmo. Danes teden nas čaka še zadnje gostovanje in zaslužene počitnice".

Saša Prapotnik, trener RK Jeruzalem: "Mi smo prišli v Novo mesto s pomlajeno ekipo, torej mladi igralci so dobili priložnost in to so tekme, ki zelo malo pomenijo. Bolj je pomembno, da ti mladi na tak način nabirajo izkušnje. Krka je danes zasluženo zmagala in jim iskreno čestitam".

Sicer pa je bila današnja tekma nabita tudi z emocijami- od domačega občinstva so se poslovili rokometaši, ki si bodo naslednjo sezono kruh služili v drugih klubih. Še najbolj čustveno je bilo slovo otrok novomeškega kluba, saj vrste MRK Krka po tej sezoni po petnajstih letih zapuščata Grega Okleščen ( RK Gorenje Velenje) in David Didovič ( RK Trimo), polnih trinajst sezon pa je dres MRK Krka nosil tudi Leon Rašo ( RK Trimo). Zagotovo pa v vrstah MRK KRKA v prihodnji sezoni ne bo še Jerneja Papeža, Aleksandra Tomića in Luke Florjančiča.

Statistika:

MRK KRKA: Rašo L. 5, Bevec 1, Didovič 1, Okleščen 5, Pršina 1, Tomić, Jakše, Klemenčič 1, Plut 2, Rašo D., Avsec 2, Brajer, Kukman 3, Majstorovič 2, Matko, Florjančič 7.

RK Jeruzalem: Bogadi 1, Fergola 1, Čudič 7, First-Šeruga, Žuran, Hebar 3, Lukman 2, Balent, Niedorfer, Munda 1, Mesarić 2, Toplak, Ciglar, Škrinjar 1.

Sedemmetrovke: Krka 6(6), Rk Jeruzalem 3(3)

Izključitve: Krka 6. minut, RK Jeruzalem 8. minut

