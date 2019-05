Danes vabi park Lahinja, jutri park Kolpa

25.5.2019 | 08:50

Obiskovalca v KP Lahinja s koordinatorjem parka Gregorjem Šmaljcljem (na levi). (Foto: bdg)

Veliki Nerajec, Žuniči - Ob evropskem dnevu parkov, 24. maju, so svoja vrata odprli številni slovenski krajinski parki, med njimi se je prvič za tako predstavitev odločil tudi Krajinski park Lahinja, ki poleg sosednjega Krajinskega parka Kolpa predstavlja naravno in etnološko dediščino teh krajev.

RIC Bela krajina, ki upravlja park Lahinja, je vse ljubitelje narave včeraj in danes, v soboto, 25. maja, med 9. in 18. uro vabil na brezplačne vodene oglede za večje in manjše skupine pod vodstvom koordinatorja parka. Sinoči je na Plavčevi domačiji v Velikem Nerajcu pripravil predavanje Jerneja Kavška o orhidejah v Krajinskem parku Lahinja in danes ob 9. uri še terenski ogled teh lepotic, ki jih je v neokrnjeni naravi Bele krajine ohranjenih kar veliko vrst. Dogodek se izvaja v sklopu projekta Vzpostavitev in interpretacija učne poti po Nerajskih lugih.

Narajski lugi (Foto: M. Simčič, arhiv DL)

Park skrivnostnih voda na kraškem območju, ki spada v Naturo 2000, skriva naravne rezervate, geotermalne izvire, naravne in kulturne spomenike, biotsko raznovrstnost in etnološko dediščino. Za današnji brezplačen ogled so zaželene predhodne prijave na gregor.smalcelj@ric-belakrajina.si ali na 040 842 717.

Jutri, v nedeljo, 26. maja, bo vrata obiskovalcem kot že več let doslej odprl Krajinski park Kolpa. Na tradicionalni prireditvi, ki je posvečena mednarodnemu dnevu naravnih parkov, park pa z njo praznuje tudi svetovni dan čebel, mednarodni dan Nature 2000 in svetovni dan biotske raznovrstnosti, bo mogoče od 13. ure naprej (do 18. ure) spoznati delo te javne ustanove. Javno podjetje upravlja zavarovano območje narave ter skrbi za ohranjanje vrst in habitatov ter druge dediščine ob Kolpi.

Črna kuhinja na Plavčevi domačiji v Velikem Nerajcu (Foto: bdg)

Ves čas prireditve bodo na ogled razstave in domačija Šokčev dvor v Žuničih, na vrtu muzeja na prostem se bodo predstavili ustvarjalci, rokodelci, kmetje in čebelarji, okrog dvora pa se bodo pasle avtohtone domače živali, kot do krškopoljski prašiči, mangulice, belokranjske pramenke, bovške ovce in oplemenjene jezersko solčavske ovce, istrski osli, konji.

Ob 13.30 bo vodena predstavitev zavarovanega območja Krajinski park Kolpa, info centra in muzeja na prostem – Šokčev dvor Žuniči, ob 14.15 predstavitev knjige Poljanska dolina ob Kolpi – Dolina zgodb, ob 15. uri nastop pevskega zbora ARSO iz Ljubljane, Kresnic Predic in Preloških muzikantov, ob 16. uri pa bo zidarski mojster Andrej Adamič predstavil praktične izkušnje z gradbenimi materiali za energetsko učinkovit in zdrav dom.

V kraijnskem parku raste veliko število različnih orhidej. (Foto: J. Kavšek, arhiv DL)

Kot napovedujejo v KP Kolpa, bodo obiskovalci lahko spoznali tudi peko kruha z drožmi, poskusili voziti električno kolo in spoznali delo na projektu Novi izzivi slovenske drobnice. Člani društva RIM LAN bodo prikazovali postopke priprave naravnih materialov (volne, lanu in konoplje) za nove vrste uporabe.

Ob navedenih mednarodnih dnevih so 22. maja tudi v Kozjanskem parku v Podsredi pripravili dogodek, in sicer ogled zakladnice žive narave na Vetrniku. Poskrbeli so za strokovno vodstvo po Naravoslovni učni poti Travnik, ki je eden najbolj vrstno raznolikih življenjskih prostorov v Evropi.

B. Dušič Gornik