Urejen bajer tudi za požarno vodo

25.5.2019 | 17:00

Za urejen bajer v Klenoviku so zaslužni tudi gasilci.

Klenovik - Marsikje so naravni bajerji zapuščeni in zaraščeni, a v škocjanskem koncu ni tako. Imajo jih kar nekaj - enega tudi v Velikih Poljanah in dva v Klenoviku, da so tako dobro ohranjeni, pa gre zasluga gasilcem. Še pred desetletji, ko gasilska društva niso imela cistern za gašenje, so bila pomembno zajetje požarne vode, a tudi danes, ko so gasilci mnogo bolje opremljeni in imajo cisterne, služijo za te namene.

Iz bajerja v Klenoviku so nedavno že trikrat koristili vodo ob požaru v bližnjih poslopjih in prišla je še kako prav. Ta zajetja v glavnem nikoli ne presahnejo, zato jih bodo po besedah predsednika PGD Zagrad Francija Matka odgovorno vzdrževali še naprej.

Besedilo in foto: L Markelj